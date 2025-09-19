Україна позбавила РФ головного захисту: розкрито вражаючі подробиці

Глибинні удари по території Росії стали однією з найуспішніших тактик України за останній рік війни. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив ветеран російсько-українського конфлікту, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що поки на фронті українська стратегія полягає у витримці та обороні, дії щодо знищення важливих об’єктів на території ворога свідчать про більш продуманий і системний підхід.

"Власне, витримка – це не стратегія, це лише спосіб триматися. А от методичне знищення складів, логістики і, особливо, нафтопереробних об'єктів – це вже щось, що нагадує планомірну стратегічну лінію", – підкреслив Дикий.

Він додав, що хоч ефект від таких ударів проявляється не одразу, він є стійким і поступово приносить плоди.

Щодо протиповітряної оборони (ППО), експерт зауважив, що російські засоби ППО збивають приблизно половину українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Водночас Україна перехоплює до 90% російських дронів "Шахед" під час їхніх атак. Хоча показник російських перехоплень не сягає 90%, тенденція є позитивною – кількість збитих українською стороною дронів збільшується, а кількість тих, що прориваються через ППО, зменшується.

"Ситуація майже дзеркальна. Але найважливіше – це динаміка, вона показує, що ефективність наших ударів зростає. Причина проста – у Росії фактично закінчується ППО. Її не було багато навіть спочатку, коли ми почали удари по їхній території", – пояснив Дикий.

