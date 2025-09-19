logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина лишила РФ главную защиту: раскрыты впечатляющие подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина лишила РФ главную защиту: раскрыты впечатляющие подробности

В отличие от Украины Россия не может сбивать до 90% беспилотников, отмечает эксперт.

19 сентября 2025, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глубинные удары по территории России стали одной из успешнейших тактик Украины за последний год войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинского конфликта, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Украина лишила РФ главную защиту: раскрыты впечатляющие подробности

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что пока на фронте украинская стратегия состоит в выдержке и обороне, действия по уничтожению важных объектов на территории врага свидетельствуют о более продуманном и системном подходе.

"Собственно, выдержка – это не стратегия, это только способ держаться. А вот методическое уничтожение складов, логистики и, особенно, нефтеперерабатывающих объектов – это уже нечто напоминающее планомерную стратегическую линию", – подчеркнул Дикий.

Он добавил, что хотя эффект от таких ударов проявляется не сразу, он устойчив и постепенно приносит плоды.

Относительно противовоздушной обороны (ПВО) эксперт отметил, что российские средства ПВО сбивают примерно половину украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В то же время, Украина перехватывает до 90% российских дронов "Шахед" во время их атак. Хотя показатель российских перехватов не достигает 90%, тенденция положительна – количество сбитых украинской стороной дронов увеличивается, а количество прорывающихся через ПВО уменьшается.

"Ситуация почти зеркальная. Но самое важное – это динамика, она показывает, что эффективность наших ударов растет. Причина проста – в России фактически заканчивается ПВО. Ее не было много даже сначала, когда мы начали удары по их территории", – объяснил Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что секретарь СНБО Рустем Умеров опроверг утверждение Центра противодействия коррупции относительно вероятного наличия элитной недвижимости в США, которая якобы принадлежит его семье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости