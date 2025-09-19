Украина лишила РФ главную защиту: раскрыты впечатляющие подробности

Глубинные удары по территории России стали одной из успешнейших тактик Украины за последний год войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал ветеран российско-украинского конфликта, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что пока на фронте украинская стратегия состоит в выдержке и обороне, действия по уничтожению важных объектов на территории врага свидетельствуют о более продуманном и системном подходе.

"Собственно, выдержка – это не стратегия, это только способ держаться. А вот методическое уничтожение складов, логистики и, особенно, нефтеперерабатывающих объектов – это уже нечто напоминающее планомерную стратегическую линию", – подчеркнул Дикий.

Он добавил, что хотя эффект от таких ударов проявляется не сразу, он устойчив и постепенно приносит плоды.

Относительно противовоздушной обороны (ПВО) эксперт отметил, что российские средства ПВО сбивают примерно половину украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В то же время, Украина перехватывает до 90% российских дронов "Шахед" во время их атак. Хотя показатель российских перехватов не достигает 90%, тенденция положительна – количество сбитых украинской стороной дронов увеличивается, а количество прорывающихся через ПВО уменьшается.

"Ситуация почти зеркальная. Но самое важное – это динамика, она показывает, что эффективность наших ударов растет. Причина проста – в России фактически заканчивается ПВО. Ее не было много даже сначала, когда мы начали удары по их территории", – объяснил Дикий.

