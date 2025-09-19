Умєров жорстко прокоментував звинувачення про нерухомість у США: деталі

Секретар РНБО Рустем Умєров спростував твердження Центру протидії корупції щодо ймовірної наявності елітної нерухомості в США, яка нібито належить його родині.

Фото: з відкритих джерел

Як заявила пресслужба Умєрова, ані він, ані члени його родини ніколи не були власниками жодного майна у США. Вся інформація про нібито квартири чи вілли, за їхніми словами, не відповідає дійсності.

"Єдине житло в США, яке орендує родина Рустема Умєрова, вказане в офіційній декларації. Його батьки та брат також мешкають в орендованих квартирах і самостійно покривають усі витрати", — підкреслили у пресслужбі.

Там також наголосили, що згадані у розслідуванні ЦПК адреси не мають жодного зв’язку з Умєровим чи його близькими. Уся власність, яку було потрібно задекларувати, внесена відповідно до вимог законодавства.

Згідно з заявою, це підтверджено і результатами перевірки з боку НАЗК, яка не виявила порушень або незадекларованого майна.

Умєров також зауважив, що його родина займається бізнесом у США вже тривалий час — ще до початку його політичної діяльності. Його брат веде підприємницьку діяльність, а батьки мають власну справу.

У заяві наголошується, що будь-яка незаконна активність у США одразу привернула б увагу місцевих правоохоронців, однак жодних претензій до них ніколи не виникало.

Публікацію ЦПК команда Умєрова назвала маніпулятивною та необґрунтованою. Вони зазначають, що вона побудована на непрямих згадках і недостовірних даних із неофіційних джерел, які не підтверджують факту володіння майном.

