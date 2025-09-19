Путін окупує Фінляндію: на Заході вказали на вкрай тривожний сигнал Кремля

Москва посилює ворожу риторику щодо Фінляндії, і ця активність, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), вже не виглядає як випадкові висловлювання окремих посадовців. Навпаки, вона все більше нагадує скоординовану інформаційну кампанію, подібну до тієї, що передувала повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Фото: з відкритих джерел

У звіті ISW йдеться про те, що Кремль цілеспрямовано створює інформаційне підґрунтя для ескалації, застосовуючи риторику, яка покликана дискредитувати уряд Фінляндії. Заяви про "втрату нейтральності" та "реваншизм", зроблені очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, доповнюються виступами інших наближених до Путіна діячів. Зокрема, спеціальний представник президента РФ Сергій Іванов заявив про фактичне руйнування російсько-фінських відносин через вступ Фінляндії до НАТО. Він також пов’язав економічні труднощі південно-східних регіонів Фінляндії з припиненням потоку російських туристів.

Схожі тези озвучив депутат Держдуми Олексій Чепа, який заявив, що після вступу до Альянсу росіяни припинили купувати нерухомість у Фінляндії та подорожувати туди. Важливо, що їхні заяви були швидко й широко розтиражовані державними ЗМІ, зокрема агентством ТАСС, що свідчить про чітку координацію інформаційної атаки.

Особливу тривогу експерти ISW висловлюють у зв’язку з участю в цій кампанії Іванова, колишнього міністра оборони та керівника адміністрації президента РФ, який тривалий час залишається у найближчому колі Володимира Путіна. Його активна присутність в інформаційному полі вказує на серйозність намірів Кремля.

ISW вважає, що Росія починає застосовувати ті ж методи інформаційного тиску, які використовувала для виправдання вторгнення в Україну. Використання загрозливих наративів та фальшивих обґрунтувань свідчить про можливе створення інформаційного фону для подальших агресивних дій щодо Фінляндії та інших країн НАТО.

