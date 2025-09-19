logo

Главная Новости Общество Война с Россией Путин оккупирует Финляндию: на Западе указали на крайне тревожный сигнал Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин оккупирует Финляндию: на Западе указали на крайне тревожный сигнал Кремля

18 сентября несколько представителей российской верхушки одновременно сделали резкие заявления в адрес Финляндии.

19 сентября 2025, 13:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Москва усиливает враждебную риторику по поводу Финляндии, и эта активность, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), уже не выглядит как случайные высказывания отдельных чиновников. Напротив, она все больше напоминает скоординированную информационную кампанию, подобную той, которая предшествовала полномасштабному вторжению России в Украину.

Путин оккупирует Финляндию: на Западе указали на крайне тревожный сигнал Кремля

Фото: из открытых источников

В отчете ISW говорится, что Кремль целенаправленно создает информационную основу для эскалации, применяя риторику, призванную дискредитировать правительство Финляндии. Заявления о "потере нейтральности" и "реваншизме", сделанные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, дополняются выступлениями других приближенных к Путину деятелей. В частности, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов заявил о фактическом разрушении российско-финских отношений из-за вступления Финляндии в НАТО. Он также увязал экономические трудности юго-восточных регионов Финляндии с прекращением потока российских туристов.

Похожие тезисы озвучил депутат Госдумы Алексей Чепа, заявивший, что после вступления в Альянс россияне перестали покупать недвижимость в Финляндии и путешествовать туда. Важно, что их заявления были быстро и широко растиражированы государственными СМИ, в частности, агентством ТАСС, что свидетельствует о четкой координации информационной атаки.

Особую тревогу эксперты ISW выражают в связи с участием в этой кампании Иванова, бывшего министра обороны и руководителя администрации президента РФ, долгое время остающегося в ближайшем круге Владимира Путина. Его активное присутствие в информационном поле указывает на серьезность намерений Кремля.

ISW считает, что Россия начинает использовать те же методы информационного давления, которые использовала для оправдания вторжения в Украину. Использование угрожающих нарративов и фальшивых обоснований свидетельствует о возможном создании информационного фона для дальнейших агрессивных действий в отношении Финляндии и других стран НАТО.

Как уже писали "Комментарии", министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его государство поддерживает инициативу Европейской комиссии по использованию замороженных российских средств, хранящихся на территории ЕС, для финансовой помощи Украине.



Теги:

Новости

