Путин оккупирует Финляндию: на Западе указали на крайне тревожный сигнал Кремля

Москва усиливает враждебную риторику по поводу Финляндии, и эта активность, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), уже не выглядит как случайные высказывания отдельных чиновников. Напротив, она все больше напоминает скоординированную информационную кампанию, подобную той, которая предшествовала полномасштабному вторжению России в Украину.

В отчете ISW говорится, что Кремль целенаправленно создает информационную основу для эскалации, применяя риторику, призванную дискредитировать правительство Финляндии. Заявления о "потере нейтральности" и "реваншизме", сделанные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, дополняются выступлениями других приближенных к Путину деятелей. В частности, специальный представитель президента РФ Сергей Иванов заявил о фактическом разрушении российско-финских отношений из-за вступления Финляндии в НАТО. Он также увязал экономические трудности юго-восточных регионов Финляндии с прекращением потока российских туристов.

Похожие тезисы озвучил депутат Госдумы Алексей Чепа, заявивший, что после вступления в Альянс россияне перестали покупать недвижимость в Финляндии и путешествовать туда. Важно, что их заявления были быстро и широко растиражированы государственными СМИ, в частности, агентством ТАСС, что свидетельствует о четкой координации информационной атаки.

Особую тревогу эксперты ISW выражают в связи с участием в этой кампании Иванова, бывшего министра обороны и руководителя администрации президента РФ, долгое время остающегося в ближайшем круге Владимира Путина. Его активное присутствие в информационном поле указывает на серьезность намерений Кремля.

ISW считает, что Россия начинает использовать те же методы информационного давления, которые использовала для оправдания вторжения в Украину. Использование угрожающих нарративов и фальшивых обоснований свидетельствует о возможном создании информационного фона для дальнейших агрессивных действий в отношении Финляндии и других стран НАТО.

