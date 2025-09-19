Умеров жестко прокомментировал обвинения о недвижимости в США: детали

Секретарь СНБО Рустем Умеров опроверг утверждение Центра противодействия коррупции по поводу вероятного наличия элитной недвижимости в США, которая якобы принадлежит его семье.

Фото: из открытых источников

Как заявила пресс-служба Умерова, ни он, ни члены его семьи никогда не были владельцами ни одного имущества в США. Вся информация о якобы квартирах или виллах, по их словам, не соответствует действительности.

"Единственное жилье в США, арендуемое семьей Рустема Умерова, указано в официальной декларации. Его родители и брат также проживают в арендованных квартирах и самостоятельно покрывают все расходы", — подчеркнули в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что упомянутые в расследовании ГПК адреса не имеют никакой связи с Умеровым или его близкими. Вся собственность, которую нужно было задекларировать, внесена в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно заявлению, это подтверждено и результатами проверки со стороны НАПК, не выявившей нарушений или незадекларированного имущества.

Умеров также отметил, что его семья занимается бизнесом в США уже долгое время – еще до начала его политической деятельности. Его брат ведет предпринимательскую деятельность, а родители имеют собственное дело.

В заявлении отмечается, что любая незаконная активность в США сразу бы привлекла внимание местных правоохранителей, однако никаких претензий к ним никогда не возникало.

Публикацию ЦПК команда Умерова назвала манипулятивной и необоснованной. Они отмечают, что она построена на косвенных упоминаниях и недостоверных данных из неофициальных источников, не подтверждающих факт владения имуществом.

