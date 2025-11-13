Україна повинна терміново розгромити Кримський міст: експерт назвав ультиматум

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що знищення Кримського мосту залишається важливою, але дуже складною метою. Він підкреслив, що “усі перші припущення про те, що цей міст – ненадійна конструкція, і його легко зруйнувати, не виправдалися”. Міст стоїть, не падає “секція за секцією, як доміно, не руйнується”, навіть після кількох атак СБУ.

Фото: з відкритих джерел

"Скільки сотень мільйонів доларів, скільки десятків тисяч годин роботи доведеться витратити, щоб пошкодити цей міст? Адже він зараз не відіграє ключової ролі, тому що на окупованих територіях вже побудовані автомобільна і залізна дороги. Так, удар по мосту був би символічним і важливим, але питання – скільки і чого ми б для цього витратили, і скільки чого ми б отримали на виході”, — наголосив Ступак.

Щодо ударів по Москві експерт зазначив, що хотілося б прильотів по Кремлю, але ми знаємо, як захищена Москва, зокрема Кремль. Він пояснив, що карту ППО столиці можна знайти в мережі, і “все прикрито трьома рядами ППО. Пробитися буде вкрай складно, але можливо.

“Втім, росіяни шанують тільки одну книжку – Кримінальний кодекс РФ. Навіть якщо над їхніми головами будуть розриватися дрони, а в ‘Москва-Сіті’ обсиплеться все скляне облицювання, вони нічого не скажуть, не стануть протестувати. А все тому, що в їхній улюбленій книжці є стаття за дискредитацію збройних сил РФ, за поширення фейків тощо. Ніхто не хоче сідати. Тому на Москву все це сильно не вплине”, — зазначив експерт.

На завершення експерт додав, що було б чудово знеструмити Москву, оскільки це позбавило б органи управління комунікації на якийсь час, створило б величезний дискомфорт у місті. Але домогтися цього важко.

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація, попри затяжну війну проти України, не збирається зупиняти бойові дії. Кремль знову виправдовує продовження агресії відсутністю “можливостей для переговорів”. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, озвучивши чергову пропагандистську позицію Москви.