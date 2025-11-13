Путін продовжить жорстку війну проти України: у Кремлі назвали нову кричущу причину

Російська Федерація, попри затяжну війну проти України, не збирається зупиняти бойові дії. Кремль знову виправдовує продовження агресії відсутністю “можливостей для переговорів”. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, озвучивши чергову пропагандистську позицію Москви.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, Росія нібито змушена вести так звану “спеціальну військову операцію”, адже Київ не йде на діалог. Він повторив типовий кремлівський наратив, що війна триватиме “доти, доки не будуть досягнуті цілі, визначені Володимиром Путіним

Пєсков також спробував звинуватити українську сторону у “порушенні дипломатичного етикету” під час переговорів у Стамбулі. Він заявив, що українські представники нібито не поважали російського переговорника Володимира Мединського, який тоді очолював делегацію РФ. За словами прессекретаря Кремля, Київ “не слухав опонента” та “ігнорував основні принципи дипломатії”.

"Під час переговорів важливо поважати співрозмовника і чути, що він говорить. Це — правило дипломатії та елементарний прояв гарного тону. А в цьому українській стороні, схоже, хвалитися нічим", — цинічно заявив Пєсков, коментуючи позицію України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що переговорний процес із Росією фактично зупинено. За його словами, цьогорічні спроби досягти миру принесли мінімальні результати, і наразі діалог між сторонами припинено.

Подібної позиції дотримуються і у Сполучених Штатах Америки. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що переговори з Москвою опинилися у глухому куті через неприйнятні умови, які висуває Кремль. Він підкреслив, що попри заяви про готовність до миру, Росія продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об’єктах і намагається диктувати Києву вимоги, які суперечать здоровому глузду та суверенітету України.

