Российская Федерация, несмотря на затяжную войну против Украины, не собирается останавливать боевые действия. Кремль снова оправдывает продолжение агрессии отсутствием возможностей для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, озвучив очередную пропагандистскую позицию Москвы.

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, Россия якобы вынуждена вести так называемую "специальную военную операцию", ведь Киев не идет на диалог. Он повторил типичный кремлевский нарратив, что война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели, определенные Владимиром Путиным.

Песков также попытался обвинить украинскую сторону в нарушении дипломатического этикета во время переговоров в Стамбуле. Он заявил, что украинские представители якобы не уважали российского переговорщика Владимира Мединского, возглавлявшего тогда делегацию РФ. По словам пресс-секретаря Кремля, Киев "не слушал оппонента" и "игнорировал основные принципы дипломатии".

"В ходе переговоров важно уважать собеседника и слышать, что он говорит. Это правило дипломатии и элементарное проявление хорошего тона. А в этой украинской стороне, похоже, хвастаться нечем", — цинично заявил Песков, комментируя позицию Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что переговорный процесс с Россией фактически остановлен. По его словам, нынешние попытки достичь мира принесли минимальные результаты, и диалог между сторонами прекращен.

Схожей позиции придерживаются и в Соединенных Штатах Америки. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры с Москвой оказались в тупике из-за неприемлемых условий, которые выдвигает Кремль. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления о готовности к миру, Россия продолжает наносить удары по украинским энергетическим объектам и пытается диктовать Киеву требования, противоречащие здравому смыслу и суверенитету Украины.

