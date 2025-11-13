Украина должна срочно разгромить Крымский мост: эксперт назвал ультиматум

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что уничтожение Крымского моста остается важной, но очень сложной целью. Он подчеркнул, что "все первые предположения о том, что этот мост – ненадежная конструкция, и его легко разрушить, не оправдались". Мост стоит, не падает "секция за секцией, как домино, не разрушается", даже после нескольких атак СБУ.

Фото: из открытых источников

"Сколько сотен миллионов долларов, сколько десятков тысяч часов работы придется потратить, чтобы повредить этот мост? Ведь он сейчас не играет ключевой роли, потому что на оккупированных территориях уже построены автомобильная и железная дороги. Да, удар по мосту был бы символичным и важным, но вопрос – сколько бы и чего мы бы потратили, и сколько чего мы бы потратили.

Относительно ударов по Москве эксперт отметил, что хотелось бы прилетов по Кремлю, но мы знаем, как защищена Москва, в частности, Кремль. Он объяснил, что карту ПВО столицы можно найти в сети, и "все прикрыто тремя рядами ПВО. Пробиться будет крайне сложно, но возможно."

"Впрочем, россияне уважают только одну книгу — Уголовный кодекс РФ. Даже если над их головами будут разрываться дроны, а в 'Москва-Сити' осыпается вся стеклянная облицовка, они ничего не скажут, не станут протестовать. А все потому, что в их любимой книге есть статья за дискредитацию вооруженных сил. Потому на Москву все это сильно не повлияет”, — отметил эксперт.

В заключение эксперт добавил, что было бы здорово обесточить Москву, поскольку это лишило бы органы управления коммуникации на время, создало бы огромный дискомфорт в городе. Но добиться этого тяжело.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация, несмотря на затяжную войну против Украины, не собирается останавливать боевые действия. Кремль снова оправдывает продолжение агрессии отсутствием возможностей для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, озвучив очередную пропагандистскую позицию Москвы.