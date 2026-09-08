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Україна показала «Корал»: що відомо про нову зброю для боротьби з балістикою

Українські розробники вперше продемонстрували самохідну пускову установку комплексу, здатного боротися не лише з повітряними, а й із балістичними цілями

8 вересня 2026, 15:35
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Кравцев Сергей

Україна вперше публічно продемонструвала пускову установку перспективного зенітного ракетного комплексу "Корал". Під час показу було зафіксовано запуск ракети із самохідної установки, встановленої на шасі чеської вантажівки Tatra.

Україна показала «Корал»: що відомо про нову зброю для боротьби з балістикою

ЗРК "Корал". Фото: з відкритих джерел

Новий комплекс розробляється для посилення української протиповітряної оборони. Одним із ключових завдань "Корала" називають перехоплення повітряних і балістичних цілей. Водночас розробники передбачають можливість використання ракети проти наземних та надводних радіолокаційно контрастних об’єктів.

За оприлюдненими характеристиками, ракета має масу близько 450 кг, із яких 36 кг припадає на бойову частину. Система наведення поєднує інерціальну навігацію, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Довжина ракети становить 4,8 метра, діаметр – 230/300 мм. Розмах її крил сягає 835 мм, а рулів – 685 мм.

Проєкт "Корал" почали розробляти ще до повномасштабного вторгнення Росії. Надалі його характеристики переглядалися та посилювалися відповідно до нових вимог і потреб української ППО. Розробкою займається Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

На ранньому етапі проєкт мав скромніші показники: заявлялася дальність ураження до 30 км і висота до 10 км. Маса ракети тоді оцінювалася приблизно у 300 кг, а бойової частини – у 25 кг. Довжина становила 4,33 метра, діаметр – 230/260 мм.

Водночас конструктори зазначали, що конкретні характеристики могли змінюватися залежно від вимог замовника.

Публічна демонстрація пускової установки стала важливим етапом для проєкту. На тлі постійних російських ракетних і дронових атак Україна продовжує розвивати власні засоби ППО, прагнучи зменшити залежність від іноземних систем та отримати додатковий інструмент для захисту міст і критичної інфраструктури.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський розкрив план Кремля на війну відразу після виборів 20 вересня.




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