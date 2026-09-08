Украина показала «Коралл»: что известно о новом оружии для борьбы с баллистикой

Украина впервые публично продемонстрировала пусковую установку перспективного зенитного ракетного комплекса "Коралл". Во время показа был зафиксирован запуск ракеты с самоходной установки, установленной на шасси чешского грузовика Tatra.

ЗРК "Корал". Фото: из открытых источников

Новый комплекс разрабатывается для усиления украинской противовоздушной обороны. Одной из ключевых задач "Корала" называют перехват воздушных и баллистических целей. В то же время, разработчики предусматривают возможность использования ракеты против наземных и надводных радиолокационно контрастных объектов.

По обнародованным характеристикам ракета имеет массу около 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения совмещает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Длина ракеты составляет 4,8 метра, диаметр – 230/300 мм. Размах ее крыльев достигает 835 мм, а рулей – 685 мм.

Проект "Коралл" начали разрабатывать еще до полномасштабного вторжения России. В дальнейшем его характеристики пересматривались и усиливались в соответствии с новыми требованиями и потребностями украинского ПВО. Разработкой занимается Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

На раннем этапе проект имел более скромные показатели: заявлялась дальность поражения до 30 км и высота до 10 км. Масса ракеты тогда оценивалась примерно в 300 кг, а в боевой части – в 25 кг. Длина составляла 4,33 метра, диаметр – 230/260 мм.

В то же время, конструкторы отмечали, что конкретные характеристики могли изменяться в зависимости от требований заказчика.

Публичная демонстрация пусковой установки явилась важным этапом для проекта. На фоне постоянных российских ракетных и дроновых атак Украина продолжает развивать собственные средства ПВО, стремясь снизить зависимость от иностранных систем и получить дополнительный инструмент для защиты городов и критической инфраструктуры.

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