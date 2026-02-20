Україна пішла у контратаку: чи просуваються ЗСУ вперед

На Олександрівському напрямку українські захисники досі продовжують контратаки, проте їхня динаміка вже не така потужна, як у перші дні операції. Причиною є обмежені ресурси та поступове виснаження можливостей підрозділів. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Водночас противник почав активно стягувати резерви, що суттєво ускладнює подальше просування. За оцінками, так зване "вікно можливостей" для активних дій тривало близько 10-14 днів – саме стільки часу знадобилося б окупантам, щоб перегрупуватися та розгорнути додаткові сили. Українські військові, як вважається, використали цей період максимально ефективно.

Наразі не очікується масштабних змін на цьому напрямку. З великою вірогідністю, найближчим часом противник знову спробує перейти до тактики постійних атак широким фронтом, як це вже відбувалося раніше.

Водночас нинішні контратаки матимуть стратегічне значення для подальшої оборони, адже дозволили покращити тактичне положення та виснажити сили противника.

Окремо наголошується на високій ціні цих дій: попередні помилки та проблеми з комунікацією призвели до значних втрат територій і людських жертв. Поточні успіхи також здобуті ціною життя українських воїнів. Про це слід пам’ятати, оцінюючи ситуацію на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку. Головна мета – зупинити просування окупантів у бік Дніпропетровської області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, яку той озвучив в ефірі телемарафону.



