Україна пішла у контратаку: чи просуваються ЗСУ вперед
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна пішла у контратаку: чи просуваються ЗСУ вперед

Контратаки ЗСУ на Олександрівському напрямку сповільнюються: ворог стягує резерви

20 лютого 2026, 07:37
Автор:
Кравцев Сергей

На Олександрівському напрямку українські захисники досі продовжують контратаки, проте їхня динаміка вже не така потужна, як у перші дні операції. Причиною є обмежені ресурси та поступове виснаження можливостей підрозділів. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников.

Україна пішла у контратаку: чи просуваються ЗСУ вперед

Водночас противник почав активно стягувати резерви, що суттєво ускладнює подальше просування. За оцінками, так зване "вікно можливостей" для активних дій тривало близько 10-14 днів – саме стільки часу знадобилося б окупантам, щоб перегрупуватися та розгорнути додаткові сили. Українські військові, як вважається, використали цей період максимально ефективно.

Наразі не очікується масштабних змін на цьому напрямку. З великою вірогідністю, найближчим часом противник знову спробує перейти до тактики постійних атак широким фронтом, як це вже відбувалося раніше.

Водночас нинішні контратаки матимуть стратегічне значення для подальшої оборони, адже дозволили покращити тактичне положення та виснажити сили противника.

Окремо наголошується на високій ціні цих дій: попередні помилки та проблеми з комунікацією призвели до значних втрат територій і людських жертв. Поточні успіхи також здобуті ціною життя українських воїнів. Про це слід пам’ятати, оцінюючи ситуацію на фронті.

Джерело: https://t.me/myro_shnykov
