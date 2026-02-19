Сили оборони справді перейшли у контратаку: у ЗСУ зробили заяву

Українські захисники проводять активні штурмові та контратакувальні дії на Олександрівському напрямку. Головна мета – зупинити просування окупантів у бік Дніпропетровської області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, яку той озвучив в ефірі телемарафону.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зауважив, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Проте ЗСУ не лише тримають оборону, а й переходять до активних дій, щоб не дати російським військам прорватися до населеного пункту Покровське та кордонів Дніпропетровської області.

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись", — розповів Волошин.

За його словами, українські військові продовжують активні бойові дії для стримування наступу армії РФ та стабілізації обстановки на цій ділянці фронту.

"Ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", — додав речник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України розпочали серію локальних контратак на ключових ділянках фронту після того, як російські війська зіткнулися із серйозною кризою зв'язку. Втрата доступу до супутникових терміналів Starlink та обмеження на використання месенджерів суттєво послабили координацію підрозділів РФ, створивши сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ.

За даними британського видання The Telegraph з посиланням на Інститут вивчення війни, українські підрозділи проводять контратаки для відновлення контролю та зв'язку між позиціями на лінії на південь від Добропілля і на північ від Варварівки. Бойові дії активізувалися в районах Тернуватого, Добропілля та Залізничного, неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області та Запорізької області.



