Силы обороны действительно перешли в контратаку: в ВСУ сделали заявление

Украинские защитники проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Главная цель – остановить продвижение оккупантов в сторону Днепропетровской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, которое тот озвучил в эфире телемарафона.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Спикер заметил, что ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным действиям, чтобы не дать российским войскам прорваться в населенный пункт Покровское и границы Днепропетровской области.

"Ситуация там достаточно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться", — рассказал Волошин.

По его словам, украинские военные продолжают активные боевые действия по сдерживанию наступления армии РФ и стабилизации обстановки на этом участке фронта.

"Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас не поздоровится, но он не прекращает своей активности", — добавил спикер.

Читайте на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины начали серию локальных контратак на ключевых участках фронта после того, как российские войска столкнулись с серьезным кризисом связи. Утрата доступа к спутниковым терминалам Starlink и ограничение на использование мессенджеров существенно ослабили координацию подразделений РФ, создав благоприятные условия для наступательных действий ВСУ.

По данным британского издания The Telegraph со ссылкой на Институт изучения войны, украинские подразделения проводят контратаки для возобновления контроля и связи между позициями на линии к югу от Доброполья и к северу от Варваровки. Боевые действия активизировались в районах Терноватой, Доброполье и Железнодорожной, недалеко от административной границы Днепропетровской области и Запорожской области.



