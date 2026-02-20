На Александровском направлении украинские защитники до сих пор продолжают контратаки, однако их динамика уже не так мощна, как в первые дни операции. Причиной ограниченные ресурсы и постепенное истощение возможностей подразделений. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В то же время противник начал активно взимать резервы, что существенно усложняет дальнейшее продвижение. По оценкам, так называемое "окно возможностей" для активных действий длилось около 10-14 дней – именно столько времени потребовалось бы оккупантам, чтобы перегруппироваться и развернуть дополнительные силы. Украинские военные, как полагают, использовали этот период максимально эффективно.

Пока не ожидается масштабных изменений в этом направлении. С большой вероятностью, в ближайшее время противник снова попытается перейти к тактике постоянных атак широким фронтом, как это уже происходило раньше.

В то же время, нынешние контратаки будут иметь стратегическое значение для дальнейшей обороны, ведь позволили улучшить тактическое положение и истощить силы противника.

Отдельно отмечается высокая цена этих действий: предыдущие ошибки и проблемы с коммуникацией привели к значительным потерям территорий и человеческих жертв. Текущие успехи также завоеваны ценой жизни украинских воинов. Об этом следует помнить, оценивая ситуацию на фронте.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Главная цель – остановить продвижение оккупантов в сторону Днепропетровской области. Как информирует портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, которое тот озвучил в эфире телемарафона.



