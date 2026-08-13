Україна пішла на новий несподіваний крок після тиску США: яку пропозицію отримали у Кремлі

Україна передала Росії через посередника пропозицію тимчасово припинити атаки на цивільні об’єкти в Чорному морі. Київ очікує на відповідь Москви, а сама ініціатива з’явилася на тлі зростання кількості ударів по портах і суднах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

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За інформацією співрозмовників агентства, українська сторона запропонувала зупинити атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру. Передача пропозиції відбулася не напряму, а за участю третьої сторони. Наразі Київ очікує, чи погодиться Москва на такий формат.

Reuters зазначає, що ситуація викликає дедалі більше занепокоєння через можливі наслідки для світового продовольчого ринку. Україна та Росія є одними з ключових постачальників аграрної продукції, тому перебої з морським експортом можуть впливати не лише на сторони війни, а й на міжнародні поставки.

Останніми тижнями атаки на судна та портові об’єкти посилилися. Україна та Росія при цьому звинувачують одна одну в загрозах для цивільного судноплавства та кораблів, які використовуються для транспортування продовольства.

Через небезпеку російських ударів частина судновласників скоротила заходи до українських портів, зокрема до портів Одеської області. Це змушує Україну активніше використовувати альтернативні маршрути для експорту зерна та іншої продукції.

Водночас Москва поки не підтвердила отримання офіційної пропозиції Києва. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що російська сторона не отримувала формалізованих документів щодо припинення вогню в Чорному морі.

"Останнім часом ми чуємо багато закликів про різні мораторії, про перемир’я. Ці ідеї озвучуються різними каналами. Але жодних формалізованих пропозицій ми не отримували", — сказав Грушко.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська нарощують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Найближчим часом інтенсивність атак може зрости, а серед основних цілей окупантів дедалі частіше опиняються об'єкти, від яких залежить повсякденне життя регіону. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільне Студія".