Небезпечних атак старе в рази більше: РФ готує справжню катастрофу для цілої області

Російські війська нарощують удари по цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Найближчим часом інтенсивність атак може зрости, а серед основних цілей окупантів дедалі частіше опиняються об'єкти, від яких залежить повсякденне життя регіону. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільне Студія".

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За його словами, росіяни поступово змінюють характер атак. Якщо раніше основна увага приділялася окремим прифронтовим населеним пунктам, то тепер під прицілом опиняються логістичні об'єкти, автозаправні станції та складські приміщення.

"Ворог збільшує кількість ударів, і саме ударів по цивільній інфраструктурі, яка пов'язана з місцями логістичних центрів, із автозаправними станціями, зі складськими приміщеннями, в яких зберігаються продукти та інші речі", — розповів Тимошко.

За його словами, таким чином РФ намагається створювати короткострокові перебої у роботі транспортної системи та постачанні населення.

"Вони намагаються створити, скажімо так, короткострокові блекаути в транспортній сфері, у постачанні продуктів, у харчуванні", — наголосив начальник поліції.

Тимошко попередив, що підстав говорити про покращення безпекової ситуації в області наразі немає.

"Інтенсивність обстрілів буде нарощуватися, і ми не можемо говорити, що безпекова ситуація взагалі покращується", — зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія знову демонструє готовність повернутися до переговорів щодо завершення війни проти України. Голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що Москва готова розглянути нові пропозиції США та не бачить перешкод для зустрічі з представниками Вашингтона Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Політолог Валерій Клочок вважає, що сам факт появи таких заяв ще не означає реальної готовності Кремля до миру. За його словами, новий раунд переговорів потрібно оцінювати передусім за конкретними результатами.