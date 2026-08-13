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Путин хочет уничтожить целую область новыми атаками: озвучена страшное предупреждение

Российские войска все чаще атакуют логистические центры, АЗС и склады, пытаясь создать перебои с транспортом и снабжением продуктов.

13 августа 2026, 20:45
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Клименко Елена

Российские войска наращивают удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области. В ближайшее время интенсивность атак может возрасти, а среди основных целей окупантов все чаще оказываются объекты, от которых зависит повседневная жизнь региона. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко в эфире "Общественное Студия".

Путин хочет уничтожить целую область новыми атаками: озвучена страшное предупреждение

Фото: из открытых источников

По его словам, россияне постепенно изменяют характер атак. Если раньше основное внимание было уделено отдельным прифронтовым населенным пунктам, то теперь под прицелом оказываются логистические объекты, автозаправочные станции и складские помещения.  

"Враг увеличивает количество ударов, и именно ударов по гражданской инфраструктуре, связанной с местами логистических центров, с автозаправочными станциями, со складскими помещениями, в которых хранятся продукты и другие вещи", — рассказал Тимошко.

По его словам, таким образом РФ пытается создавать краткосрочные перебои в работе транспортной системы и снабжении населения.

"Они пытаются создать, скажем так, краткосрочные блекауты в транспортной сфере, в поставках продуктов, в питании", — подчеркнул начальник полиции.

Тимошко предупредил, что оснований говорить об улучшении ситуации безопасности в области пока нет.

"Интенсивность обстрелов будет наращиваться, и мы не можем говорить, что ситуация с безопасностью вообще улучшается", — отметил он.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия снова демонстрирует готовность вернуться к переговорам по завершению войны против Украины. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова рассмотреть новые предложения США и не видит препятствий для встречи с представителями Вашингтона Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Политолог Валерий Клочок считает, что сам факт появления таких заявлений еще не означает реальную готовность Кремля к миру. По его словам, новый раунд переговоров следует оценивать прежде всего по конкретным результатам.



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