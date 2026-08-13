Украина пошла на новый неожиданный шаг после давления США: какое предложение получили в Кремле

Украина передала России через посредника предложение временно прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море. Киев ожидает ответа Москвы, а сама инициатива появилась на фоне роста количества ударов по портам и судам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По информации собеседников агентства, украинская сторона предложила остановить атаки на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру. Передача предложения прошла не напрямую, а с участием третьей стороны. Киев ожидает, согласится ли Москва на такой формат.

Reuters отмечает, что ситуация вызывает все большее беспокойство из-за возможных последствий для мирового продовольственного рынка. Украина и Россия являются одними из ключевых поставщиков аграрной продукции, поэтому перебои с морским экспортом могут влиять не только на войны, но и на международные поставки.

В последние недели атаки на суда и портовые объекты усилились. Украина и Россия при этом обвиняют друг друга в угрозах гражданскому судоходству и кораблям, используемым для транспортировки продовольствия.

Из-за опасности российских ударов часть судовладельцев сократила меры к украинским портам, в частности портам Одесской области. Это заставляет Украину более активно использовать альтернативные маршруты для экспорта зерна и другой продукции.

В то же время, Москва пока не подтвердила получение официального предложения Киева. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона не получала формализованные документы о прекращении огня в Черном море.

"В последнее время мы слышим много призывов о разных мораториях, о перемирии. Эти идеи озвучиваются разными каналами. Но никаких формализованных предложений мы не получали", — сказал Грушко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска наращивают удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области. В ближайшее время интенсивность атак может возрасти, а среди основных целей окупантов все чаще оказываются объекты, от которых зависит повседневная жизнь региона. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко в эфире "Общественное Студия".