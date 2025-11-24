Україна пішла на компроміс: на Заході відповіли, чи погодиться Кремль зупинити війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Держсекретар США Марко Рубіо після тривалих обговорень у Женеві, спрямованих на те, щоб переконати Україну прийняти останні пропозиції США щодо припинення війни з Росією, заявив, що сторони "добилися величезного прогресу". Проте є обґрунтовані сумніви в тому, що сама Росія погодиться на цю пропозицію. Як передає портал "Коментарі", про це пише CNN.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Журналісти наголошують, враховуючи масштаби глибоких компромісів, до яких Україну схиляють у загальнодоступній версії мирних пропозицій США, припущення про те, що їх легко подолати, звучить непереконливо.
Так, пропозиція про те, що Україна віддасть ключові території на Донбасі, які Росія не захопила, є червоною лінією для Києва.
Те саме стосується і запропонованого обмеження чисельності Збройних сил України. Хоча в американському плані максимальну чисельність встановлено на рівні 600 000 осіб, європейські офіційні особи заявляють, що побоюються, що це зробить країну вразливою для майбутніх атак.
Автори публікації зазначають, навіть якщо поточний проект мирної пропозиції США дійсно підходить Україні, цілком імовірно, що він не спрацює для Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог.
І досі Кремль стикався з обмеженим тиском із боку США у цьому питанні.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про світ. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.