Україна пішла на компроміс: на Заході відповіли, чи погодиться Кремль зупинити війну

Держсекретар США Марко Рубіо після тривалих обговорень у Женеві, спрямованих на те, щоб переконати Україну прийняти останні пропозиції США щодо припинення війни з Росією, заявив, що сторони "добилися величезного прогресу". Проте є обґрунтовані сумніви в тому, що сама Росія погодиться на цю пропозицію. Як передає портал "Коментарі", про це пише CNN.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Журналісти наголошують, враховуючи масштаби глибоких компромісів, до яких Україну схиляють у загальнодоступній версії мирних пропозицій США, припущення про те, що їх легко подолати, звучить непереконливо.

Так, пропозиція про те, що Україна віддасть ключові території на Донбасі, які Росія не захопила, є червоною лінією для Києва.

"Пропозиції США, з якими ознайомився CNN, припускають, що цей район стане російською демілітаризованою зоною, в яку кремлівські війська не погодяться входити. Але наказати українським військовим передати землі, за які її солдати билися і гинули, було б непросто", — пише видання.

Те саме стосується і запропонованого обмеження чисельності Збройних сил України. Хоча в американському плані максимальну чисельність встановлено на рівні 600 000 осіб, європейські офіційні особи заявляють, що побоюються, що це зробить країну вразливою для майбутніх атак.

Автори публікації зазначають, навіть якщо поточний проект мирної пропозиції США дійсно підходить Україні, цілком імовірно, що він не спрацює для Росії, яка послідовно відмовляється відступати від своїх максималістських вимог.

І досі Кремль стикався з обмеженим тиском із боку США у цьому питанні.

"У Женеві держсекретар Рубіо неодноразово ухилявся від спроб запитати його, чи очікують США якихось істотних поступок не тільки від України, а й від Росії. Але якщо Білий дім дійсно серйозно налаштований на досягнення того, що він зараз називає "міцним, всеосяжним миром" в Україні, то, можливо, найкращим рішенням буде переконати Кремль піти на компроміс", — зазначає видання.

