Украина пошла на компромисс: на Западе ответили, согласится ли Кремль остановить войну

Госсекретарь США Марко Рубио после длительных обсуждений в Женеве, направленных на то, чтобы убедить Украину принять последние предложения США о прекращении войны с Россией, заявил, что стороны "добились огромного прогресса". Однако, есть обоснованные сомнения в том, что сама Россия согласится на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, учитывая масштабы глубоких компромиссов, к которым Украину склоняют в общедоступной версии мирных предложений США, предположение о том, что их можно легко преодолеть, звучит неубедительно.

Так, предложение о том, что Украина отдаст ключевые территории в Донбассе, которые Россия не захватила, является красной линией для Киева.

"Предложения США, с которыми ознакомился CNN, предполагают, что этот район станет российской демилитаризованной зоной, в которую кремлёвские войска не согласятся входить. Но отдать приказ украинским военным передать земли, за которые её солдаты сражались и погибали, было бы непросто", — пишет издание.

То же самое касается и предлагаемого ограничения численности Вооружённых сил Украины. Хотя в американском плане максимальная численность установлена на уровне 600 000 человек, европейские официальные лица заявляют, что опасаются, что это сделает страну уязвимой для будущих атак.

Авторы публикации отмечают, даже, если текущий проект мирного предложения США действительно подходит Украине, весьма вероятно, что он не сработает для России, которая последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований.

И до сих пор Кремль сталкивался с ограниченным давлением со стороны США в этом вопросе.

"В Женеве госсекретарь Рубио неоднократно уклонялся от моих попыток спросить его, ожидают ли США каких-либо существенных уступок не только от Украины, но и от России. Но если Белый дом действительно серьёзно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" на Украине, то, возможно, лучшим решением будет убедить Кремль пойти на компромисс", — отмечает издание.

