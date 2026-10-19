Україна підтримала пропозиції щодо припинення вогню: як відповідає Путін

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав кожну пропозицію партнерів щодо припинення вогню, однак Росія продовжує відповідати на мирні ініціативи ракетними та дроновими ударами. Після нічної атаки 19 жовтня глава держави закликав міжнародних партнерів називати агресора агресором і не ігнорувати реальність війни.
Зеленський про припинення вогню та послаблення санкцій проти РФ
Володимир Зеленський розкритикував ситуацію, за якої постачання ракет для української протиповітряної оборони обмежується, тоді як Росія отримує послаблення або відтермінування санкцій.
Зеленський зазначив, що саму російський диктатор Володимир Путін відкидає пропозиції миру та закінчення війни.
Він також зазначив, що міжнародні партнери особисто стикалися з відмовами Росії під час спроб домовитися про припинення бойових дій. Тому, на переконання глави держави, дипломатичні зусилля мають супроводжуватися реальними діями для захисту України.
Зеленський прямо не називаючи США, відреагував на рішення Вашингтона щодо санкційного послаблення проти Москви.