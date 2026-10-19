Україна підтримала пропозиції щодо припинення вогню: як відповідає Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримав кожну пропозицію партнерів щодо припинення вогню, однак Росія продовжує відповідати на мирні ініціативи ракетними та дроновими ударами. Після нічної атаки 19 жовтня глава держави закликав міжнародних партнерів називати агресора агресором і не ігнорувати реальність війни.

Зеленський про припинення вогню та послаблення санкцій проти РФ

Володимир Зеленський розкритикував ситуацію, за якої постачання ракет для української протиповітряної оборони обмежується, тоді як Росія отримує послаблення або відтермінування санкцій.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що саму російський диктатор Володимир Путін відкидає пропозиції миру та закінчення війни.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально кожну спробу партнерів завершити цю війну достойно, на кожну пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків", — зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що міжнародні партнери особисто стикалися з відмовами Росії під час спроб домовитися про припинення бойових дій. Тому, на переконання глави держави, дипломатичні зусилля мають супроводжуватися реальними діями для захисту України.

Зеленський прямо не називаючи США, відреагував на рішення Вашингтона щодо санкційного послаблення проти Москви.

"І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати", — додав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський запропонував Трампу план закінчення війни в Україні.