Зеленський запропонував Трампу план закінчення війни в Україні: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував президенту США Дональду Трампу спосіб швидко завершити війну з Росією. За словами українського лідера, план передбачав розширення доступу України до супутникового зв’язку Starlink на території Росії, що допомогло б знищувати російські балістичні пускові установки. Однак замість розширення можливостей українська сторона зіткнулася з обмеженнями.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times розповів, що звертався до Трампа з пропозицією, яка могла б змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну в Україні.

"Я сказав президенту Трампу, що ми можемо зробити це (закінчити війну) дуже швидко. Якщо ви не закриєте для нас Starlink, якщо ви відкриєте Starlink на території Росії, ми знищимо його балістичні пускові установки, і на цьому для Путіна все закінчиться", — заявив Зеленський.

За словами президента України, знищення балістичних пускових установок могло б суттєво змінити ситуацію для Росії та змусити Москву погодитися на завершення війни. Зеленський стверджує, що не прагне атакувати російські енергетичні об’єкти, а вважає балістичні можливості РФ ключовою ціллю для тиску на Кремль.

"Балістика — єдина річ, яка у нього залишилася. На території України він сьогодні нічого не може зробити. Лише з великими втратами він може просунутися на кілометр, два, десять. І, знаєте, ці кілометри коштують великих втрат. Ось чому це був мій сигнал", — додав Зеленський.

Зеленський заявив, що замість розширення доступу до супутникового зв’язку через Starlink Україна отримала його обмеження. Президент назвав це "дуже серйозною помилкою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп назвав несподівану причину, чому почалася війна в Україні.