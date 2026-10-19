Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержал каждое предложение партнеров по прекращению огня, однако Россия продолжает отвечать на мирные инициативы ракетными и дроновыми ударами. После ночной атаки 19 октября глава государства призвал международных партнеров называть агрессора агрессором и не игнорировать реальность войны.

Зеленский о прекращении огня и ослаблении санкций против РФ

Владимир Зеленский подверг критике ситуацию, при которой поставки ракет для украинской противовоздушной обороны ограничивается, в то время как Россия получает ослабление или отсрочку санкций.

"Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Всего россияне применили 16 баллистических ракет, и это была целенаправленная атака", — заявил президент.

Зеленский отметил, что сам российский диктатор Владимир Путин отвергает предложения мира и окончание войны.

"Украина никогда не хотела этой войны, и мы восприняли положительно буквально каждую попытку партнеров завершить эту войну достойно, на каждое предложение прекращения огня был наш положительный ответ. Баллистика, "шахеды" и убийства являются снова и снова ответами России. Путин не хочет не только завершения этой войны, а даже любых деэскалационных шагов", — отметил Зеленский.

Он также отметил, что международные партнеры лично сталкивались с отказами России при попытках договориться о прекращении боевых действий. Поэтому, по убеждению главы государства, дипломатические усилия должны сопровождаться реальными действиями по защите Украины.

Зеленский прямо не называя США, отреагировал на решение Вашингтона по поводу санкционного ослабления против Москвы.

"И очень важно называть вещи своими именами. Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь. Когда поставка ракет для украинской ПВО блокируется, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это является, к сожалению, отрицанием реальности со стороны партнеров. В реальности война продолжается, и продолжается только через российские удары", — продолжал российский удар. Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предложил Трампу план окончания войны в Украине.