Украина поддержала предложения по прекращению огня: как отвечает Путин

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержал каждое предложение партнеров по прекращению огня, однако Россия продолжает отвечать на мирные инициативы ракетными и дроновыми ударами. После ночной атаки 19 октября глава государства призвал международных партнеров называть агрессора агрессором и не игнорировать реальность войны.
Зеленский о прекращении огня и ослаблении санкций против РФ
Владимир Зеленский подверг критике ситуацию, при которой поставки ракет для украинской противовоздушной обороны ограничивается, в то время как Россия получает ослабление или отсрочку санкций.
Зеленский отметил, что сам российский диктатор Владимир Путин отвергает предложения мира и окончание войны.
Он также отметил, что международные партнеры лично сталкивались с отказами России при попытках договориться о прекращении боевых действий. Поэтому, по убеждению главы государства, дипломатические усилия должны сопровождаться реальными действиями по защите Украины.
Зеленский прямо не называя США, отреагировал на решение Вашингтона по поводу санкционного ослабления против Москвы.