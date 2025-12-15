logo_ukra

Україна підірвала російський підводний човен: в СБУ показали відео унікальної операції
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна підірвала російський підводний човен: в СБУ показали відео унікальної операції

В СБУ запевнили, що внаслідок вибуху російська субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу

15 грудня 2025, 17:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Служба безпеки України вперше в історії підірвала підводними дронами Sub Sea Baby російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). 

Україна підірвала російський підводний човен: в СБУ показали відео унікальної операції

СБУ підірвала субмарину РФ. Фото: скріншот

Унікальну спецоперацію влаштували в Новоросійську, повідомляє пресслужба СБУ.

Унаслідок вибуху ворожий підводний човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу.

"На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України", — зазначили у спецслужбі.

За оцінками СБУ, такий підводний човен коштує близько 400 млн доларів США. А після запровадження міжнародних санкцій проти РФ будівництво аналогічної субмарини може обійтися у 500 млн доларів. 

"Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів", — повідомили в СБУ.

У спецслужбі також нагадали, що росіяни вимушені були тримати цей човен у порту Новоросійська через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby" у Севастопольській бухті тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські захисники впродовж 10 – 11 грудня знищили низку важливих цілей ворога на території тимчасово окупованого Криму. Там знову прогриміли вибухи. Зокрема, було уражено багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26.

У ГУР також заявили про успішне ураження "Примарами" двох дороговартісних радіолокаційних систем — РЛС 55Ж6М "Небо-М" та захованої в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" для ворожих комплексів С-300 та С-400.



Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vrazyla-pidvodnyi-choven-rf-u-novorosiisku-video
