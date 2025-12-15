Украина подорвала российскую подлодку: в СБУ показали видео уникальной операции



















Служба безопасности Украины впервые в истории подорвала подводными дронами Sub Sea Baby российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo).

СБУ взорвала субмарину РФ. Фото: скриншот

Уникальную спецоперацию устроили в Новороссийске, сообщает пресс-служба СБУ.

В результате взрыва вражеская подлодка получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

"На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины. Это была общая операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины", — отметили в спецслужбе.

По оценкам СБУ, такая подлодка стоит около 400 млн долларов США. А после введения международных санкций против РФ строительство аналогичной субмарины может обойтись в 500 млн. долларов.

"Этот класс подлодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров", — сообщили в СБУ.

В спецслужбе также напомнили, что россияне вынуждены были держать эту лодку в порту Новороссийска из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby" в Севастопольской бухте временно оккупированного Крыма.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские защитники в течение 10-11 декабря уничтожили ряд важных целей врага на территории временно оккупированного Крыма. Там снова прогремели взрывы. В частности, был поражен многоцелевой военно-транспортный самолет Ан-26.

В ГУР также заявили об успешном поражении "Призраками" двух дорогостоящих радиолокационных систем — РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанной в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" для враждебных комплексов С-300 и С-400.