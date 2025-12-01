logo_ukra

Україна під час війни допомогла Росії заробити мільярди євро: експерт назвав вражаючу цифру
НОВИНИ

Україна під час війни допомогла Росії заробити мільярди євро: експерт назвав вражаючу цифру

Експерт з питань енергетики Володимир Омельченко розповів, як Україна досі допомагає Росії заробляти мільярди євро

1 грудня 2025, 16:21
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Від початку повномасштабної війни українська державна компанія Укртранснафта офіційно допомогла російським нафтовикам заробити 20 млрд євро. 

Україна під час війни допомогла Росії заробити мільярди євро: експерт назвав вражаючу цифру

Нафтопровід «Дружба». Фото: з відкритих джерел

Йдеться про транспортування російської нафти до деяких країн Європи українською ділянкою нафтопроводу "Дружба", зазначив у Facebook директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

"Увесь цей час Укртранснафта під чутливою турботою уряду вправно працювала й продовжує працювати на поповнення російського бюджету та на розвиток російського нафтового бізнесу", — пише експерт. 

Омельченко звернув увагу на те, що саме ті країни, які отримують російську нафту через територію України, тобто Словаччина та Угорщина, мають нині найбільш антиукраїнські уряди, що з усіх сил гальмують фінансову та військову допомогу Україні, а також поставили жорсткий блок її євроінтеграції. На думку аналітика, це не випадково. 

"Коли кажуть, що Україна не може зупинити поповнювати російський бюджет через надання транзитних послуг російським нафтовикам, оскільки існують контрактні зобов’язання, то хотів би нагадати таким добрим людям, що йде війна на знищення України, яку розв'язала росія", — зазначив Омельченко. 

За словами експерта, відповідь на цю проблему надала заява МЗС України стосовно ураження всіх транспортних засобів, які забезпечують експорт російської нафти. 

Володимир Омельченко вважає, що уряд не тільки має невідкладно припинити через Укртранснафту надавати послуги з транзиту російської нафти, але й сприяти ЗСУ відновити враження ключової нафто-перекачувальної станції Унеча, яка створює тиск своїми насосами для експорту нафти у Білорусь та на балтійські термінали. 

"Як відомо, росія вимушена компенсувати дефіцит нафтопродуктів, що виник внаслідок роботи пташок Мадьяра, СБУ та ГУР, шляхом закупівлі нафтопродуктів у Білорусії вироблених із російської нафти, яка постачається завдяки роботі НПС Унеча", — додав Омельченко.

Експерт нагадав, що у грудні 2019 року АТ Укртранснафта і російська Транснєфть уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України. Цим документом транзит було продовжено до 1 січня 2030 року.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", попри звичні для російського ринку переможні фанфари, реальність б’є по Кремлю значно жорсткіше. "Роснефть" — головний годувальник російського бюджету — звітує про різке падіння прибутку на 70% за дев’ять місяців 2025 року. І навіть для країни, яка вдає, що "все під контролем", це звучить як вирок.



Джерело: https://www.facebook.com/volodimir.omel.cenko.311520
