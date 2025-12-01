У Кремля "підгорає": головна нафтова компанія РФ занурюється в кризу і мовчки ховає дані про гроші

Попри звичні для російського ринку переможні фанфари, реальність б’є по Кремлю значно жорсткіше. "Роснефть" — головний годувальник російського бюджету — звітує про різке падіння прибутку на 70% за дев’ять місяців 2025 року. І навіть для країни, яка вдає, що "все під контролем", це звучить як вирок.

Російська нафтова імперія сиплеться: «Роснефть» обвалила прибуток на 70%

За офіційними цифрами з оприлюдненої звітності, компанія заробила лише 277 млрд рублів проти 926 млрд торік. Виручка просіла на 18%, EBITDA — на 29%. Але найбільш красномовна динаміка по кварталах: 170 млрд → 74 млрд → 32 млрд прибутку. Чим далі, тим гірше — і темп падіння прискорюється.

Україна тільки може констатувати: санкції працюють. І працюють чудово.

Аналітики відверто називають причини такого обвалу:

— дешевизна російської нафти, яку світ купує лише з гігантським дисконтом;

— санкції проти російського “тіньового” флоту, що перевозить нафту в обхід правил;

— посилення фінансового тиску та регуляторні обмеження;

— а подекуди — навіть небажане для Кремля зміцнення рубля, яке ріже прибуток експортерів.

Але найцікавіше інше.

"Роснефть" уперше приховала дані про грошові потоки

У новій звітності раптом зник розділ про рух коштів — ключовий параметр, що показує реальний фінансовий стан компанії. Аналітики Альфа-банку дипломатично зазначають:

"Відсутність даних унеможливлює перевірку та зіставлення заявлених показників".

На простій мові це означає: "Роснефть" більше не може показувати, скільки грошей у неї насправді лишається на рахунках.

І якщо компанія перестала демонструвати фінпотоки, то ситуація всередині, ймовірно, набагато гірша, ніж видно з офіційних таблиць. Прибуток може ще триматися на папері — але кешу катастрофічно не вистачає, пише російське видання The Moscow Times.

Для країни-агресора це означає одне: грошовий кисень перекривається. А російська військова машина без нафтодоларів довго не протягне.

Санкції продовжують робити свою справу — і новий удар по "Роснефти" лише підтверджує, що економічна стійкість РФ тане швидше, ніж танки на українських полях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Росія запропонувала індійським нафтопереробним заводам купити нафту марки Urals за найнижчою ціною, як мінімум, за останні два роки. Це відбувається на тлі американських санкцій проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть".