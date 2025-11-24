Санкції працюють: що сталося з цінами на нафту, на які кроки тепер змушений йти Кремль

Росія запропонувала індійським нафтопереробним заводам купити нафту марки Urals за найнижчою ціною, як мінімум, за останні два роки. Це відбувається на тлі американських санкцій проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть". Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовники видання повідомили, що Індії пропонують російську нафту з дисконтом 7 доларів до ціни Brent. Йдеться про постачання у грудні з прибуттям у січні. До введення санкцій знижка на російську нафту складала близько 3 доларів.

Раніше більшість індійських заводів відмовилися від замовленої російської нафти після набуття чинності санкцій. Проте нові знижки змінюють настрої на ринку.

"В останні дні настрої індійських нафтопереробних заводів змінилися через зниження цін на Urals. Деякі переробники готові знову купувати російську нафту у постачальників, які не підпадають під санкції", — зазначають джерела Bloomberg.

При цьому, за їхніми словами, лише близько п'ятої частини запропонованих партій нафти надходить від компаній, які не перебувають у чорному списку США.

На тлі санкцій та зростання попиту на нафту з Близького Сходу та США підскочили і ставки фрахту танкерів, що може збільшити вартість транспортування російської нафти. Так, оренда супертанкера на ключовому маршруті досягла рекордного рівня за п'ять років – майже 137 тисяч доларів за день, збільшившись на 576% з початку року. Індекс ставок для VLCC (танкерів вантажопідйомністю 200–320 тис. тонн) кількома маршрутами зріс до 116,4 тис. доларів на день, встановивши новий п'ятирічний максимум.

