Санкции работают: что произошло с ценами на нефть, на какие шаги теперь вынужден идти Кремль

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия предложила индийским нефтеперерабатывающим заводам купить нефть марки Urals по самой низкой цене как минимум за последние два года. Это происходит на фоне американских санкций против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
Российская нефть. Фото: из открытых источников
Собеседники издания сообщили, что Индии предлагают российскую нефть с дисконтом в 7 долларов к цене Brent. Речь идет о поставках в декабре с прибытием в январе. До введения санкций скидка на российскую нефть составляла около 3 долларов.
Ранее большинство индийских заводов отказались от заказанной российской нефти после вступления санкций в силу. Однако новые крупные скидки меняют настроения на рынке.
При этом, по их словам, только около пятой части предложенных партий нефти поступает от компаний, не находящихся в черном списке США.
На фоне санкций и роста спроса на нефть из Ближнего Востока и США подскочили и ставки фрахта танкеров, что может увеличить стоимость транспортировки российской нефти. Так, аренда супертанкера на ключевом маршруте достигла рекордного уровня за пять лет – почти 137 тысяч долларов в день, увеличившись на 576% с начала года. Индекс ставок для VLCC (танкеров грузоподъемностью 200–320 тыс. тонн) на нескольких маршрутах вырос до 116,4 тыс. долларов в день, установив новый пятилетний максимум.
Читайте также на портале "Комментарии" — США ослабили санкции против России: детали.