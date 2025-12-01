У Кремля "подгорает": главная нефтяная компания РФ погружается в кризис и молча прячет данные о деньгах

Несмотря на привычные для русского рынка победные фанфары, действительность бьет по Кремлю еще жестче. "Роснефть" – главный кормильец российского бюджета – отчитывается о резком падении прибыли на 70% за девять месяцев 2025 года. И даже для страны, которая делает вид, что "все под контролем", это звучит как приговор.

Российская нефтяная империя сыпется: «Роснефть» обвалила прибыль на 70%

По официальным цифрам из обнародованной отчетности, компания заработала лишь 277 млрд рублей против 926 млрд в прошлом году. Выручка просела на 18% , EBITDA — на 29% . Но самая красноречивая динамика по кварталам: 170 млрд → 74 млрд → 32 млрд прибыли. Чем дальше, тем хуже и темп падения ускоряется.

Украина только может констатировать: санкции действуют. И работают отлично.

Аналитики откровенно называют причины такого обвала:

— дешевизна российской нефти , которую мир покупает только с гигантским дисконтом;

— санкции против российского "теневого" флота , перевозящего нефть в обход правил;

— усиление финансового давления и регуляторные ограничения;

— а иногда — даже нежелательное для Кремля укрепление рубля , которое режет прибыль экспортеров.

Но самое интересное другое.

"Роснефть" впервые скрыла данные о денежных потоках

В новой отчетности вдруг исчез раздел о движении средств – ключевой параметр, показывающий реальное финансовое состояние компании. Аналитики Альфа-банка дипломатично отмечают:

"Отсутствие данных делает невозможным проверку и сопоставление заявленных показателей".

На простом языке это означает: "Роснефть" больше не может показывать, сколько денег у нее действительно остается на счетах.

И если компания перестала демонстрировать финпотоки, то ситуация внутри, вероятно, гораздо хуже, чем видно из официальных таблиц. Прибыль может еще держаться на бумаге, но кэша катастрофически не хватает, пишет российское издание The Moscow Times.

Для страны-агрессора это означает одно: денежный кислород перекрывается . А российская военная машина без нефтедолларов долго не протянет.

Санкции продолжают делать свое дело – и новый удар по "Роснефти" лишь подтверждает, что экономическая устойчивость РФ тает быстрее, чем танки на украинских полях.

