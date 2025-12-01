С начала полномасштабной войны украинская государственная компания Укртранснефть официально помогла российским нефтяникам заработать 20 млрд евро.

Нефтепровод «Дружба». Фото: из открытых источников

Речь идет о транспортировке российской нефти в некоторые страны Европы по украинскому участку нефтепровода "Дружба", отметил в Facebook директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Все это время Укртранснефть под чуткой заботой правительства умело работала и продолжает работать на пополнение российского бюджета и на развитие российского нефтяного бизнеса", — пишет эксперт.

Омельченко обратил внимание на то, что именно те страны, которые получают российскую нефть через территорию Украины, то есть Словакия и Венгрия, имеют сейчас наиболее антиукраинские правительства, изо всех сил тормозящие финансовую и военную помощь Украине, а также поставили жесткий блок ее евроинтеграции. По мнению аналитика, это не случайно.

"Когда говорят, что Украина не может остановить пополнение российского бюджета из-за предоставления транзитных услуг российским нефтяникам, поскольку существуют контрактные обязательства, то хотел бы напомнить таким добрым людям, что идет война на уничтожение Украины, которую развязала россия", — отметил Омельченко.

По словам эксперта, ответ на эту проблему предоставило заявление МИД Украины по поводу поражения всех транспортных средств, обеспечивающих экспорт российской нефти.

Владимир Омельченко считает, что правительство не только должно безотлагательно прекратить через Укртранснафту оказывать услуги по транзиту российской нефти, но и способствовать ВСУ восстановить поражение ключевой нефтеперекачивающей станции Унеча, которая создает давление своими насосами для экспорта нефти в Беларусь и на балтийские терминалы.

"Как известно, россия вынуждена компенсировать дефицит нефтепродуктов, возникший вследствие работы птиц Мадьяра, СБУ и ГУР, путем закупки нефтепродуктов в Беларуси произведенных из российской нефти, поставляемой благодаря работе НПС Унеча", — добавил Омельченко.

Эксперт напомнил, что в декабре 2019 года АО Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Этим документом транзит был продлен до 1 января 2030 года.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", несмотря на привычные для российского рынка победные фанфары, реальность бьет по Кремлю гораздо жестче. "Роснефть" — главный кормильец российского бюджета — отчитывается о резком падении прибыли на 70% за девять месяцев 2025 года. И даже для страны, которая делает вид, что "все под контролем", это звучит как приговор.