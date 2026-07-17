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"Україна переписала правила війни": американський адмірал зробив гучну заяву

Марк Монтгомері заявив, що досвід України вже змінює підходи світових флотів, а Росія не зможе досягти військової перемоги

17 липня 2026, 14:17
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Кравцев Сергей

Військові операції України в Чорному морі кардинально змінили сучасне уявлення про ведення бойових дій біля узбережжя. Таку оцінку дав американський адмірал у відставці Марк Монтгомері, коментуючи успіхи українських Сил оборони в ефірі телеканалу "Київ24".

"Україна переписала правила війни": американський адмірал зробив гучну заяву

Морські дрони. Фото: з відкритих джерел

За його словами, український флот разом із розвідкою фактично сформував нову концепцію морської війни, яка вже привернула увагу військових у багатьох країнах світу.

Монтгомері наголосив, що застосування морських безпілотників, високоточних ударів та асиметричних тактик змусило переглянути роль традиційних великих бойових кораблів у сучасних конфліктах. Саме тому дедалі більше держав аналізують український досвід і переглядають власні програми розвитку військово-морських сил.

За словами адмірала, окремі країни вже відмовляються від звичних підходів до формування флоту, зменшуючи ставку на фрегати та корвети й шукаючи ефективніші рішення, які продемонструвала Україна під час війни з Росією.

Водночас американський військовий висловив упевненість, що, попри складність ситуації, Україна не програє у військовому сенсі. Він зазначив, що не може спрогнозувати, яким саме шляхом буде звільнений окупований Крим, однак переконаний: російська армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей.

Заява Монтгомері стала ще одним підтвердженням того, що український досвід ведення війни дедалі більше впливає на розвиток сучасної військової науки та трансформацію підходів до морських операцій у провідних арміях світу.

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