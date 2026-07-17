"Украина переписала правила войны": американский адмирал сделал громкое заявление

Военные операции Украины в Черном море кардинально изменили современное представление о боевых действиях у побережья. Такую оценку дал американский адмирал в отставке Марк Монтгомери, комментируя успехи украинских сил обороны в эфире телеканала "Киев24".

Морские дроны. Фото: из открытых источников

По его словам, украинский флот вместе с разведкой фактически сформировал новую концепцию морской войны, которая уже привлекла военных во многих странах мира.

Монтгомери подчеркнул, что применение морских беспилотников, высокоточных ударов и асимметричных тактик вынудило пересмотреть роль больших традиционных боевых кораблей в современных конфликтах. Именно поэтому все большее число государств анализируют украинский опыт и пересматривают собственные программы развития военно-морских сил.

По словам адмирала, отдельные страны уже отказываются от привычных подходов к формированию флота, уменьшая ставку на фрегаты и корветы и отыскивая более эффективные решения, которые продемонстрировала Украина во время войны с Россией.

В то же время, американский военный выразил уверенность, что, несмотря на сложность ситуации, Украина не проигрывает в военном смысле. Он отметил, что не может спрогнозировать, по какому именно пути будет освобожден оккупированный Крым, однако убежден: российская армия не способна достичь своих стратегических целей.

Заявление Монтгомери стало еще одним подтверждением того, что украинский опыт ведения войны все больше влияет на развитие современной военной науки и трансформацию подходов к морским операциям в ведущих армиях мира.

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