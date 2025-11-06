logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер та 12 розвідувальних машин
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер та 12 розвідувальних машин

Передача відбулася на військовій базі «Адажі» у Ризі. Україна подякувала Латвії за підтримку, фінансову допомогу та участь у проєктах відновлення.

6 листопада 2025, 18:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6 та 12 бойових розвідувальних машин CVR(T). Уся техніка вже передана на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Цим завершено постачання 42 бронемашин, які Латвія обіцяла надати Україні у 2025 році.

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер та 12 розвідувальних машин

Латвія передала Україні бронетехніку для Сил спецоперацій – усі обіцяні 42 Patria вже на озброєнні

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Міністр оборони України Денис Шмигаль. Він зазначив, що передача техніки відбулася сьогодні на військовій базі "Адажі" під Ригою, і подякував латвійському колезі Андрісу Спрудсу, уряду та народу Латвії за незмінну підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Окрім бронетехніки, Латвія надала Україні додатковий внесок у розмірі €2,2 млн у межах ініціативи PURL, а також підтримала Коаліцію укриттів. Український уряд високо оцінив участь латвійської сторони у проєкті НАТО “Реноватор”, який передбачає відбудову п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

Денис Шмигаль наголосив, що боротьба триває, а агресор лише посилює тиск. Україна розраховує на спільні кроки союзників щодо реалізації репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів – адже це питання безпеки не лише України, а й усієї Європи.

У той же час, як писав раніше портал "Коментарі", Російський диктатор Володимир Путін 29 жовтня повідомив, що Росія провела випробуванняпідводного апарату (морської торпеди) "Посейдон" на атомній установці. За словами Путіна, на випробуваннях "Посейдона" запустили атомну енергетичну установку, на якій апарат "пройшов певну кількість часу". Диктатор назвав випробування величезним успіхом.



