Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер и 12 разведывательных машин

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6 та 12 бойових розвідувальних машин CVR(T). Уся техніка вже передана на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Цим завершено постачання 42 бронемашин, які Латвія обіцяла надати Україні у 2025 році.

Латвия передала Украине бронетехнику для Сил спецопераций – все обещанные 42 Patria уже на вооружении

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Міністр оборони України Денис Шмигаль. Він зазначив, що передача техніки відбулася сьогодні на військовій базі "Адажі" під Ригою, і подякував латвійському колезі Андрісу Спрудсу, уряду та народу Латвії за незмінну підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Окрім бронетехніки, Латвія надала Україні додатковий внесок у розмірі €2,2 млн у межах ініціативи PURL, а також підтримала Коаліцію укриттів. Український уряд високо оцінив участь латвійської сторони у проєкті НАТО “Реноватор”, який передбачає відбудову п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

Денис Шмигаль наголосив, що боротьба триває, а агресор лише посилює тиск. Україна розраховує на спільні кроки союзників щодо реалізації репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів – адже це питання безпеки не лише України, а й усієї Європи.

У той же час, як писав раніше портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін 29 жовтня повідомив, що Росія провела випробування підводного апарату (морської торпеди) "Посейдон" на атомній установці. За словами Путіна, на випробуваннях "Посейдона" запустили атомну енергетичну установку, на якій апарат "пройшов певну кількість часу". Диктатор назвав випробування величезним успіхом.

