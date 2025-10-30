Чи справді у Кремля з'явилася нова "суперзброя": кого він нею намагається залякати

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін 29 жовтня повідомив, що Росія провела випробування підводного апарату (морської торпеди) "Посейдон" на атомній установці. За словами Путіна, на випробуваннях "Посейдона" запустили атомну енергетичну установку, на якій апарат "пройшов певну кількість часу". Диктатор назвав випробування величезним успіхом. Кого Путін намагається залякати "Посейдоном"? Чи збільшилася загроза для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про "успішне" випробування підводного апарату з ядерною енергетичною установкою "Посейдон" розраховані не на Україну. Насамперед це загроза Британським островам.
Експерт зазначив, що "Посейдон" досягає завдовжки кілька десятків метрів і може плавати у світовому океані досить довго. Експерт наголосив, що для України ця зброя не є загрозою, оскільки вона до нас не допливе.
Експерт додав, що росіяни часто брешуть про свою зброю. "Буревісник" та "Посейдон" навряд чи стали винятками.
За його словами, заяви Путіна спрямовані на те, щоб залякати Захід, насамперед європейців. Він вважає, що Кремль намагається довести усьому світу, що він має якусь "суперзброю".
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив в ефірі каналу "Київ24", що Росія використовує повідомлення про нову ядерну зброю для психологічного тиску на Захід.
На його думку, повідомлення про нові російські випробування носять в основному пропагандистський характер і покликані надавати психологічний вплив на Захід.
Експерт вважає, що реальна загроза існує лише з боку окремих зразків зброї, тоді як більшість заяв Кремля є перебільшеними на тлі зростання напруги у відносинах між Росією та США.
