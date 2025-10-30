Чи справді у Кремля з'явилася нова "суперзброя": кого він нею намагається залякати

Російський диктатор Володимир Путін 29 жовтня повідомив, що Росія провела випробування підводного апарату (морської торпеди) "Посейдон" на атомній установці. За словами Путіна, на випробуваннях "Посейдона" запустили атомну енергетичну установку, на якій апарат "пройшов певну кількість часу". Диктатор назвав випробування величезним успіхом. Кого Путін намагається залякати "Посейдоном"? Чи збільшилася загроза для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росіяни часто брешуть про свою зброю

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про "успішне" випробування підводного апарату з ядерною енергетичною установкою "Посейдон" розраховані не на Україну. Насамперед це загроза Британським островам.

Експерт зазначив, що "Посейдон" досягає завдовжки кілька десятків метрів і може плавати у світовому океані досить довго. Експерт наголосив, що для України ця зброя не є загрозою, оскільки вона до нас не допливе.

"Це більше загроза Британським островам. Не Сполученим Штатам — ні, вони бояться з ними відносини зіпсувати. Це загроза абстрактному Заходу, у якого є доступ до Світового океану. До речі, Дмитро Кисельов (російський пропагандист — ред.) погрожував британцям, що буде радіоактивна хвиля висотою 50 метрів", — розповів Ступак.

Експерт додав, що росіяни часто брешуть про свою зброю. "Буревісник" та "Посейдон" навряд чи стали винятками.

"Думаю, тут теж багато чого прибрехали. Головна мета — показати, що Російська Федерація чогось варта у цьому світі, що вона хоч щось може протиставити всьому, що є в цивілізованому світі. І це все стосується виключно засобів озброєння", — пояснив Ступак.

За його словами, заяви Путіна спрямовані на те, щоб залякати Захід, насамперед європейців. Він вважає, що Кремль намагається довести усьому світу, що він має якусь "суперзброю".

Більшість заяв Кремля є перебільшеними.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив в ефірі каналу "Київ24", що Росія використовує повідомлення про нову ядерну зброю для психологічного тиску на Захід.

"Зараз така новина з'явилася. Я думаю, що це пов'язано з напругою Росії та США. Тому що терпіння Трампа вже нібито серйозно підкошене. І він уже розпочав такі активні дії у вигляді санкцій. Ось вони почали відповідати", — сказав експерт.

На його думку, повідомлення про нові російські випробування носять в основному пропагандистський характер і покликані надавати психологічний вплив на Захід.

Експерт вважає, що реальна загроза існує лише з боку окремих зразків зброї, тоді як більшість заяв Кремля є перебільшеними на тлі зростання напруги у відносинах між Росією та США.

