Действительно ли у Кремля появилось новое "супероружие": кого он им пытается запугать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата (морской торпеды) "Посейдон" на атомной установке. По словам Путина, на испытаниях "Посейдона" запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени". Диктатор назвал испытания огромным успехом. Кого Путин пытается запугать "Посейдоном"? Увеличилась ли угроза для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что заявления российского диктатора Владимира Путина об "успешном" испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон" рассчитаны не на Украину. В первую очередь это угроза Британским островам.
Эксперт отметил, что "Посейдон" достигает в длину несколько десятков метров и может плавать в мировом океане достаточно долго. Эксперт подчеркнул, что для Украины это оружие не является угрозой, так как оно к нам не доплывет.
Эксперт добавил, что россияне часто врут о своем оружии. "Буревестник" и "Посейдон" вряд ли стали исключениями.
По его словам, заявления Путина направлены на то, чтобы запугать Запад, прежде всего европейцев. Он считает, что Кремль пытается доказать всему миру, что у него есть некое "супероружие".
Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил в эфире канала "Киев24", что Россия использует сообщения о новом ядерном оружии для психологического давления на Запад.
По его мнению, сообщения о новых российских испытаниях носят в основном пропагандистский характер и призваны оказывать психологическое воздействие на Запад.
Эксперт считает, что реальная угроза существует только со стороны отдельных образцов оружия, тогда как большинство заявлений Кремля являются преувеличенными на фоне роста напряжения в отношениях между Россией и США.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал два города Украины, где якобы уже заблокированы ВСУ.