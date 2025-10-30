Действительно ли у Кремля появилось новое "супероружие": кого он им пытается запугать

Российский диктатор Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата (морской торпеды) "Посейдон" на атомной установке. По словам Путина, на испытаниях "Посейдона" запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени". Диктатор назвал испытания огромным успехом. Кого Путин пытается запугать "Посейдоном"? Увеличилась ли угроза для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россияне часто врут о своем оружии

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что заявления российского диктатора Владимира Путина об "успешном" испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон" рассчитаны не на Украину. В первую очередь это угроза Британским островам.

Эксперт отметил, что "Посейдон" достигает в длину несколько десятков метров и может плавать в мировом океане достаточно долго. Эксперт подчеркнул, что для Украины это оружие не является угрозой, так как оно к нам не доплывет.

"Это больше угроза Британским островам. Не Соединенным Штатам — нет, они боятся с ними отношения испортить. Это угроза абстрактному Западу, у которого есть доступ к Мировому океану. Кстати, Дмитрий Киселев (российский пропагандист – ред.) угрожал британцам, что будет радиоактивная волна высотой 50 метров", — рассказал Ступак.

Эксперт добавил, что россияне часто врут о своем оружии. "Буревестник" и "Посейдон" вряд ли стали исключениями.

"Думаю, здесь тоже многое приврали. Главная цель — показать, что Российская Федерация чего-то стоит в этом мире, что она хоть что-то может противопоставить всему, что есть в цивилизованном мире. И это все касается исключительно средств вооружения", — объяснил Ступак.

По его словам, заявления Путина направлены на то, чтобы запугать Запад, прежде всего европейцев. Он считает, что Кремль пытается доказать всему миру, что у него есть некое "супероружие".

Большинство заявлений Кремля являются преувеличенными

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил в эфире канала "Киев24", что Россия использует сообщения о новом ядерном оружии для психологического давления на Запад.

"Сейчас такая новость появилась. Я думаю, что это связано с напряжением России и США. Потому что терпение Трампа уже якобы серьезно подкошено. И он уже начал такие активные действия в виде санкций. Вот они начали отвечать", — сказал эксперт.

По его мнению, сообщения о новых российских испытаниях носят в основном пропагандистский характер и призваны оказывать психологическое воздействие на Запад.

Эксперт считает, что реальная угроза существует только со стороны отдельных образцов оружия, тогда как большинство заявлений Кремля являются преувеличенными на фоне роста напряжения в отношениях между Россией и США.

