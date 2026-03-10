Україна отримала унікальну можливість: у Раді заявили, що може “виторгувати” країна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США потребують допомоги із захистом своїх військових баз від дронів. У Раді переконані, що це гарна можливість для України отримати необхідне озброєння.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що правильно ділитися досвідом, правильно підтримати партнерів, коли є складна ситуація.
“Тільки, трошки привідкрию завісу, що США затребували дуже конкретне обладнання і акцентували, що вони дуже просять саме ці конкретні речі. І саме ті конкретні речі наразі блокуються. Як на жаль, довгий час блокувалося і попередніми міністрами оборони закупівля засобів протиракетної, протишахедної, протидронної дії”, — повідомила нардепка.
За словами політика, коли йдеться про міжнародні переговори і консультації, дуже хороша можливість, якщо Україна допоможе певним обладнанням. Тоді Україна зможе дуже настійливо просити інше обладнання.
“Наприклад, їм потрібні системи РЕБ, щоб завчасно виявляти ті самі “Шахеди”. А нам, наприклад, потрібні ракети ППО. Їм потрібен досвід наших військових, які вміють збивати “Шахеди”. Нам потрібні можливості зупиняти ракетні обстріли Росії і подавляти їх на їхній території. Тобто є можливість міжнародного торгу, є можливість міжнародних переговорів”, — зауважила вона.
При цьому народна депутатка наголосила, що такі речі “люблять відносну тишу”.
“І якщо ми хочемо допомогу, Україна має тримати найвищу марку, а не опускатися до елементарного хамства чи провокації”, — підсумувала політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін заявив про масштабні успіхи на Донбасі.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.