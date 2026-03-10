logo

Украина получила уникальную возможность: в Раде заявили, что может "выторговать" страна
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила уникальную возможность: в Раде заявили, что может "выторговать" страна

Народная депутат Федина рассказала, какую пользу Украина может получить от помощи США

10 марта 2026, 19:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США нуждаются в помощи с защитой своих военных баз от дронов. В Раде убеждены, что это хорошая возможность для Украины получить необходимое вооружение.

Украина получила уникальную возможность: в Раде заявили, что может "выторговать" страна

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат София Федина отметила, что правильно делиться опытом, правильно поддержать партнеров, когда есть сложная ситуация.

"Только, немного приоткрою занавес, что США затребовали очень конкретное оборудование и акцентировали, что они очень просят именно эти конкретные вещи. И именно те конкретные вещи сейчас блокируются. Как к сожалению, долгое время блокировалось и предыдущими министрами обороны закупка средств противоракетного, противошахидного, противодронного действия", — сказал он.

По словам политика, когда речь идет о международных переговорах и консультациях, очень хорошая возможность, если Украина поможет определенным оборудованием. Тогда Украина сможет очень настоятельно просить другое оборудование.

"Например, им нужны системы РЭБ, чтобы заблаговременно выявлять те же "Шахеды". А нам, например, нужны ракеты ПВО. Им нужен опыт наших военных, умеющих сбивать "Шахеды". Нам нужны возможности останавливать ракетные обстрелы России и подавлять их на их территории. То есть, есть возможность международного торга, есть возможность международных переговоров”, — отметила она.

При этом народная депутат подчеркнула, что такие вещи "любят относительную тишину".

"И если мы хотим помощь, Украина должна держать самую высокую марку, а не опускаться до элементарного хамства или провокации", — подытожила политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заявил о масштабных успехах на Донбассе.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1938539030084906
