Україна отримала серйозний урок від Трампа

Заяви президента США Дональда Трампа щодо необхідності для України погодитися на умови Росії розкритикував колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, такі сигнали з Вашингтона можуть стати небезпечним поворотом не лише для України, а й для всього світу.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Андрій Магера вважає, що заклики Трампа фактично примушують Україну поступитися своєю територією, що суперечить міжнародному праву та підважує систему безпеки, на якій тримався світ після завершення холодної війни. Юрист згадав про Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії.

"Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності. Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення", — вказує Мегера.

Експерт застерігає, що нормалізація анексій, здійснених силою, відкриє шлях до нової хвилі глобальних конфліктів. Якщо агресія Росії буде легітимізована політичними домовленостями, інші держави можуть зробити висновок, що міжнародне право більше не працює. На думки Мегери, Трамп своїми діями створює загрозу глобальної війни.

"Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Садамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році? І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28", — додав Мегера.

