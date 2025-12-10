Україна отримала серйозний урок від Трампа

Рубрики
Заяви президента США Дональда Трампа щодо необхідності для України погодитися на умови Росії розкритикував колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, такі сигнали з Вашингтона можуть стати небезпечним поворотом не лише для України, а й для всього світу.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Андрій Магера вважає, що заклики Трампа фактично примушують Україну поступитися своєю територією, що суперечить міжнародному праву та підважує систему безпеки, на якій тримався світ після завершення холодної війни. Юрист згадав про Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку США, Великої Британії та Росії.
Експерт застерігає, що нормалізація анексій, здійснених силою, відкриє шлях до нової хвилі глобальних конфліктів. Якщо агресія Росії буде легітимізована політичними домовленостями, інші держави можуть зробити висновок, що міжнародне право більше не працює. На думки Мегери, Трамп своїми діями створює загрозу глобальної війни.
