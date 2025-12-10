Украина получила серьезный урок от Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа по поводу необходимости для Украины согласиться на условия России раскритиковал бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам, подобные сигналы из Вашингтона могут стать опасным поворотом не только для Украины, но и всего мира.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Магера считает, что призывы Трампа фактически заставляют Украину уступить свою территорию, что противоречит международному праву и поддерживает систему безопасности, на которой держался мир после завершения холодной войны. Юрист упомянул о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Получается, что в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отказывалась от ядерного оружия для того, чтобы в 2025 году Соединенные Штаты заставляли нас отказаться от территориальной целостности. Хороший урок для тех государств, которые захотят отказаться от ядерного оружия или для тех, кто всегда планировался быть безъядерными, а теперь не будут верить ни в какие внешние гарантии и заверения", — указывает Мегера.

Эксперт предостерегает, что нормализация аннексий, осуществленных силой, откроет путь к новой волне глобальных конфликтов. Если агрессия России будет легитимизирована политическими договоренностями, другие государства могут заключить, что международное право больше не работает. По мнению Мегеры, Трамп своими действиями создает опасность глобальной войны.

"Легализация аннексии путём вооруженной агрессии заведет мир в Третью мировую. Если так можно России, то почему этого нельзя всем остальным? В конце концов почему Буш-старший не договорился с иракским диктатором Садамом Хусейном относительно Кувейта в 1992 году? И, безусловно, администрация Трампа делает все возможное, чтобы вместо 8 ядерных государств в мире стало 28", — добавил Мегера.

