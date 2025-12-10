Украина получила серьезный урок от Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заявления президента США Дональда Трампа по поводу необходимости для Украины согласиться на условия России раскритиковал бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам, подобные сигналы из Вашингтона могут стать опасным поворотом не только для Украины, но и всего мира.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Андрей Магера считает, что призывы Трампа фактически заставляют Украину уступить свою территорию, что противоречит международному праву и поддерживает систему безопасности, на которой держался мир после завершения холодной войны. Юрист упомянул о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.
Эксперт предостерегает, что нормализация аннексий, осуществленных силой, откроет путь к новой волне глобальных конфликтов. Если агрессия России будет легитимизирована политическими договоренностями, другие государства могут заключить, что международное право больше не работает. По мнению Мегеры, Трамп своими действиями создает опасность глобальной войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет из-за переговоров достичь первоначальных военных целей.
Также "Комментарии" писали, что Россия системно нарушала международные договоры от аннексии Крыма в 18 веке до войны против Украины в 21-м.