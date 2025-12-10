logo

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина получила серьезный урок от Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила серьезный урок от Трампа

Андрей Магера объяснил, как заявления Дональда Трампа по Украине подрывают международные гарантии безопасности и могут спровоцировать глобальный кризис.

10 декабря 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заявления президента США Дональда Трампа по поводу необходимости для Украины согласиться на условия России раскритиковал бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам, подобные сигналы из Вашингтона могут стать опасным поворотом не только для Украины, но и всего мира.

Украина получила серьезный урок от Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Магера считает, что призывы Трампа фактически заставляют Украину уступить свою территорию, что противоречит международному праву и поддерживает систему безопасности, на которой держался мир после завершения холодной войны. Юрист упомянул о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Получается, что в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отказывалась от ядерного оружия для того, чтобы в 2025 году Соединенные Штаты заставляли нас отказаться от территориальной целостности. Хороший урок для тех государств, которые захотят отказаться от ядерного оружия или для тех, кто всегда планировался быть безъядерными, а теперь не будут верить ни в какие внешние гарантии и заверения", — указывает Мегера.

Эксперт предостерегает, что нормализация аннексий, осуществленных силой, откроет путь к новой волне глобальных конфликтов. Если агрессия России будет легитимизирована политическими договоренностями, другие государства могут заключить, что международное право больше не работает. По мнению Мегеры, Трамп своими действиями создает опасность глобальной войны.

"Легализация аннексии путём вооруженной агрессии заведет мир в Третью мировую. Если так можно России, то почему этого нельзя всем остальным? В конце концов почему Буш-старший не договорился с иракским диктатором Садамом Хусейном относительно Кувейта в 1992 году? И, безусловно, администрация Трампа делает все возможное, чтобы вместо 8 ядерных государств в мире стало 28", — добавил Мегера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет из-за переговоров достичь первоначальных военных целей.

Также "Комментарии" писали, что Россия системно нарушала международные договоры от аннексии Крыма в 18 веке до войны против Украины в 21-м.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1CsRms6mjT/
Теги:

Новости

Все новости