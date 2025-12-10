Путін хоче через переговори виграти війну проти України: у США пояснили задум Кремля

Росія не відмовилася від своїх ключових цілей у війні проти України, попри заяви Кремля про нібито готовність до переговорів. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який попереджає, що Москва активізувала інформаційно-психологічний тиск, щоб нав’язати свою вигідну модель "мирного врегулювання", яка насправді передбачає реалізацію початкових планів Кремля.

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін політичним та дипломатичним тиском намагається досягти того, що російська армія не здатна отримати на полі бою. У звіті ISW наголошується, що російська влада використовує масштабні інформаційні кампанії для формування у світі враження про нібито непохитність російської економіки та "успіхи" на фронті.

Йдеться про системну маніпуляцію, мета якої переконати міжнародну спільноту, що Росія здатна виграти війну на виснаження, а отже Україна та Захід мають погодитися на поступки, щоб уникнути "гіршого сценарію".

Попри це, ISW зауважує, що заяви Путіна про стабільність економіки РФ ігнорують реальні наслідки санкцій, дефіцит бюджету та зростаючу військову витратність. А багато озвучених "перемог" російських військ не відповідають реальному стану справ на фронті, адже лінії оборони України не перебувають на межі краху, як намагається показати Кремль.

Аналітики нагадують, що Росія неодноразово декларувала амбітні цілі війни, які Путін не змінював: нав’язати Москві право вето на розширення НАТО; усунути український уряд і встановити маріонеткову владу; обмежити обороноздатність України; змусити Київ передати контроль над Луганською та Донецькою областями, включаючи райони, які Росія не може окупувати.

На думку ISW, будь-які територіальні поступки Росії лише наблизять новий етап агресії. Аналітики оцінюють, що навіть за умови інтенсивних боїв російській армії знадобиться щонайменше 2–3 роки, щоб спробувати повністю окупувати Донеччину. Саме тому Кремль намагається отримати цю територію без бою — шляхом тиску на Захід і Україну, використовуючи риторику про "мирні переговори".

"Передача Донецької області Росії також створить умови для поновлення Росією агресії проти України з більш вигідних позицій у обраний нею час, особливо враховуючи, що Путін та інші кремлівські чиновники продовжують заявляти, що їхня довгострокова стратегічна мета контролю над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами, залишається незмінною", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що міжнародна спільнота має критично оцінювати пропозиції Росії. Путін намагається використати "мирні ініціативи" як інструмент досягнення воєнних цілей, яких РФ не може досягти силою.

