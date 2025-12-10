Путин хочет из-за переговоров выиграть войну против Украины: в США объяснили замысел Кремля

Россия не отказалась от своих ключевых целей в войне против Украины, несмотря на заявления Кремля о якобы готовности к переговорам. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), который предупреждает, что Москва активизировала информационно-психологическое давление, чтобы навязать свою выгодную модель мирного урегулирования, которая на самом деле предполагает реализацию первоначальных планов Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин политическим и дипломатическим давлением пытается добиться того, что российская армия не способна получить на поле боя. В отчете ISW отмечается, что российские власти используют масштабные информационные кампании для формирования в мире впечатления о якобы непоколебимости российской экономики и "успехах" на фронте.

Речь идет о системной манипуляции, цель которой убедить международное сообщество, что Россия способна выиграть войну на истощение, а значит, Украина и Запад должны согласиться на уступки, чтобы избежать "худшего сценария".

Несмотря на это, ISW отмечает, что заявления Путина о стабильности экономики РФ игнорируют реальные последствия санкций, дефицит бюджета и растущую военную расходность. А многие озвученные "победы" российских войск не соответствуют реальному положению дел на фронте, ведь линии обороны Украины не находятся на грани краха, как пытается показать Кремль.

Аналитики напоминают, что Россия неоднократно декларировала амбициозные цели войны, которые Путин не менял: навязать Москве право вето на расширение НАТО; устранить украинское правительство и установить марионеточную власть; ограничить обороноспособность Украины; заставить Киев передать контроль над Луганской и Донецкой областями, включая районы, которые Россия не может оккупировать.

По мнению ISW, любые территориальные уступки России только приблизят новый этап агрессии. Аналитики оценивают, что даже при интенсивных боях российской армии понадобится не менее 2–3 лет, чтобы попытаться полностью оккупировать Донетчину. Именно поэтому Кремль пытается получить эту территорию без боя путем давления на Запад и Украину, используя риторику о "мирных переговорах".

" Передача Донецкой области России также создаст условия для возобновления Россией агрессии против Украины с более выгодных позиций в выбранное время, особенно учитывая, что Путин и другие кремлевские чиновники продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель контроля над всей Украиной, а не только ее южными и восточными регионами, остается неизменной", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что международное сообщество должно критически оценивать предложения России. Путин пытается использовать "мирные инициативы" в качестве инструмента достижения военных целей, которых РФ не может достичь силой.

