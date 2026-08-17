Україна отримала потужну зброю проти російських КАБів: росіяни не очікували на такий прорив

Сили оборони України вже отримують нову вітчизняну керовану авіабомбу "Вирівнювач". Розробка пройшла необхідні випробування, а українські пілоти вже здійснили сотні вильотів для тестування нових комплектів озброєння. Про це в коментарі Укрінформу розповів начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин.

КАБи "Вирівнювач". Фото: з відкритих джерел

За його словами, потреба у власній зброї такого класу особливо гостра через масштаб застосування російських керованих авіабомб. У 2025 році РФ, за оцінкою Волошина, запускала по Україні близько 180 КАБів щодня. Цьогоріч показник зріс приблизно до 300 боєприпасів на добу.

Україна прагне не лише скоротити розрив у кількості, а й отримати якісну перевагу. Саме для цього розробляються вітчизняні комплекти планерування та корекції.

Такі модулі дають можливість перетворювати звичайні авіабомби на високоточну зброю. Крім того, нові рішення дозволяють застосовувати боєприпаси по цілях на значній оперативній глибині, не обмежуючись безпосередньою лінією фронту.

Волошин зазначив, що нині в Україні розробляють близько десяти перспективних зразків подібного озброєння. Однією з переваг вітчизняних систем він назвав значно нижчу вартість порівняно із західними аналогами. Це, за його словами, може дозволити швидше нарощувати виробництво.

Українські військові вже провели сотні випробувальних вильотів із новими комплектами. За словами представника ЗСУ, розробка продемонструвала свою ефективність.

Таким чином, "Вирівнювач" має стати одним із інструментів, який допоможе Україні відповідати на масоване застосування російських КАБів. Власне виробництво такого озброєння також відкриває можливість масштабувати його використання без критичної залежності від поставок іноземних систем.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ЗСУ б'ють углиб Росії: Україна отримала від Британії нову зброю для далекої війни.



