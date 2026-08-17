Украина получила мощное оружие против российских КАБов: россияне не ожидали такого прорыва

Силы обороны Украины уже получают новую отечественную управляемую авиабомбу "Выравниватель". Разработка прошла необходимые испытания, а украинские пилоты уже совершили сотни вылетов для тестирования новых комплектов вооружения. Об этом в комментарии Укринформу рассказал начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ полковник Владислав Волошин.

КАБы "Выравниватель". Фото: из открытых источников

По его словам, потребность в собственном оружии такого класса особенно остра из-за масштаба применения российских управляемых авиабомб. В 2025 году РФ, по оценке Волошина, запускала по Украине около 180 КАБ ежедневно. В этом году показатель вырос примерно до 300 боеприпасов в сутки.

Украина стремится не только сократить разрыв в количестве, но и получить качественное преимущество. Именно для этого разрабатываются отечественные комплекты планирования и коррекции.

Такие модули позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Кроме того, новые решения позволяют применять боеприпасы по целям на значительной оперативной глубине, не ограничиваясь непосредственной линией фронта.

Волошин отметил, что сейчас в Украине разрабатывается около десяти перспективных образцов подобного вооружения. Одним из преимуществ отечественных систем он назвал значительно более низкую стоимость по сравнению с западными аналогами. Это, по его словам, может позволить быстрее наращивать производство.

Украинские военные уже совершили сотни испытательных вылетов с новыми комплектами. По словам представителя ВСУ, разработка продемонстрировала свою эффективность.

Таким образом, "Выравниватель" должен стать одним из инструментов, который поможет Украине отвечать на массированное применение российских КАБов. Собственное производство такого вооружения также открывает возможность масштабирования его использования без критической зависимости от поставок иностранных систем.

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