ЗСУ б'ють углиб Росії: Україна отримала від Британії нову зброю для далекої війни

Україна протягом останніх шести місяців використовує британські ударні безпілотники для операцій углиб території Росії. Йдеться про системи двох британських компаній, які вже застосовувалися під час атак на нафтопереробні та військові об'єкти. Про це пише The Times із посиланням на джерела у Збройних силах України.

Реактивний дрон Nyan Maritime One Way Effector. Фото: з відкритих джерел

Один із відомих типів – реактивний дрон Nyan Maritime One Way Effector, який виробляє компанія Callen-Lenz, дочірня структура BAE Systems. Безпілотники збирають у британському графстві Вілтшир, а раніше їх випробовували Королівські ВМС.

Nyan має дальність польоту понад 240 км і розмах крил 2,9 метра. Водночас характеристики другого типу британського дрона видання не розкриває з міркувань безпеки. Відомо лише, що він здатен долати понад 960 км.

У BAE Systems підтвердили The Times, що постачають низку можливостей британському Міністерству оборони в межах підтримки України. При цьому джерела видання наголошують: основну частину далекобійних ударів українські військові здійснюють за допомогою власних безпілотників, але британські системи також активно використовуються.

Зокрема, такі дрони могли брати участь в атаках на російські нафтопереробні підприємства. Після удару 31 липня припинив переробку нафти Волгоградський НПЗ, а 6 серпня безпілотники пошкодили резервуари на підприємстві в Ярославлі.

Для Лондона така підтримка може означати готовність і надалі допомагати Україні завдавати ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Високопоставлене джерело британського Міноборони заявило, що використання таких систем свідчить про те, що Лондон більше не боїться реакції Москви на подібну допомогу Києву.

Однак у Британії звучать і попередження. Відставний маршал авіації Грег Бегвелл заявив, що застосування британських дронів проти Росії може дати Москві привід розглядати компанії-виробники таких систем як "законні цілі".

Таким чином, новий етап далекобійних ударів не лише розширює можливості України, а й підвищує ставки у протистоянні між Москвою та Заходом.

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