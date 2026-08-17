ВСУ бьют вглубь России: Украина получила от Британии новое оружие для дальней войны

Украина за последние шесть месяцев использует британские ударные беспилотники для операций вглубь территории России. Речь идет о системах двух британских компаний, которые уже применялись при атаке на нефтеперерабатывающие и военные объекты. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в Вооруженных Силах Украины.

Реактивный дрон Nyan Maritime One Way Effector. Фото: из открытых источников

Один из известных типов – реактивный дрон Nyan Maritime One Way Effector, производимый компанией Callen-Lenz, дочерняя структура BAE Systems. Беспилотники собирают в британском графстве Уилтшир, а раньше их испытывали Королевские ВМС.

Nyan имеет дальность полета более 240 км и размах крыльев 2,9 метра. В то же время, характеристики второго типа британского дрона издание не раскрывает из соображений безопасности. Известно лишь, что он способен преодолевать более 960 км.

В BAE Systems подтвердили The Times, что предоставляет ряд возможностей британскому Министерству обороны в рамках поддержки Украины. При этом источники издания отмечают, что основную часть дальнобойных ударов украинские военные осуществляют с помощью собственных беспилотников, но британские системы также активно используются.

Такие дроны могли участвовать в атаках на российские нефтеперерабатывающие предприятия. После удара 31 июля приостановил переработку нефти Волгоградский НПЗ, а 6 августа беспилотники повредили резервуары на предприятии в Ярославле.

Для Лондона такая поддержка может означать готовность и дальше помогать Украине наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре России. Высокопоставленный источник британского Минобороны заявил, что использование таких систем свидетельствует о том, что Лондон больше не опасается реакции Москвы на подобную помощь Киеву.

Однако в Британии звучат и предупреждения. Отставной маршал авиации Грег Бегвелл заявил, что применение британских дронов против России может дать Москве повод рассматривать компании-производители таких систем, как "законные цели".

Таким образом, новый этап дальнобойных ударов не только расширяет возможности Украины, но повышает ставки в противостоянии между Москвой и Западом.

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