“Україна отримає за повною програмою”: експрем’єр-утікач Азаров "вибухнув" погрозами

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський дав лідеру Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб прибрати ретранслятори, які допомагають РФ під час дронових атак. У Росії відреагували на попередження, натякнувши, що готові до серйозного кроку у випадку удару по Білорусі.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Колишній прем’єр-міністр України, а нині втікач, Микола Азаров зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров — один із керівників російської зовнішньої політики. За його словами, якщо Лавров заявив (натякнув на загрозу ядерного удару, — ред.), то є підстава вважати, що це рішення російського керівництва.
За його словами, є надія, що поляки подумають — як їм буде, якщо буде застосована ядерна зброя на території поряд із Польщею. Або, зазначив він, подумають інші країни Європейського союзу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Володимира Фесенка, такі попередження не варто оголошувати публічно. Силу, зазначив він, потрібно проявляти до тієї країни, яка напала.
Політолог зауважив, що у випадку з Білоруссю не треба грати в Путіна та Трампа. Попереджати — так, вимагати — так, але без публічних ультиматумів, обмежених термінами.