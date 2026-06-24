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“Україна отримає за повною програмою”: експрем’єр-утікач Азаров "вибухнув" погрозами

Колишній прем’єр-втікач Азаров розповів, що може очікувати Україну, якщо вдарить по Білорусі

24 червня 2026, 17:29
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський дав лідеру Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб прибрати ретранслятори, які допомагають РФ під час дронових атак. У Росії відреагували на попередження, натякнувши, що готові до серйозного кроку у випадку удару по Білорусі. 

“Україна отримає за повною програмою”: експрем’єр-утікач Азаров "вибухнув" погрозами

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній прем’єр-міністр України, а нині втікач, Микола Азаров зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров — один із керівників російської зовнішньої політики. За його словами, якщо Лавров заявив (натякнув на загрозу ядерного удару, — ред.), то є підстава вважати, що це рішення російського керівництва. 

“Попередження, що якщо сунетесь туди, то отримаєте вже за повною програмою. Ніхто там не дивитиметься – хто там хтось подумає чи не подумає. Я думаю, на превеликий жаль, Зеленського це не зупинить. Тому що для нього доля України, українського народу — це розмінна монета”, — переконаний Азаров.

За його словами, є надія, що поляки подумають — як їм буде, якщо буде застосована ядерна зброя на території поряд із Польщею. Або, зазначив він, подумають інші країни Європейського союзу. 

“Будемо сподіватися, що це спрацює, і Зеленський не сунеться”, — підсумував колишній прем’єр-утікач.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Володимира Фесенка,  такі попередження не варто оголошувати публічно. Силу, зазначив він, потрібно проявляти до тієї країни, яка напала. 

Політолог зауважив, що у випадку з Білоруссю не треба грати в Путіна та Трампа. Попереджати — так, вимагати — так, але без публічних ультиматумів, обмежених термінами.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=HvWbt-guk6k
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