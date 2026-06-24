“Україна отримає за повною програмою”: експрем’єр-утікач Азаров "вибухнув" погрозами

Президент України Володимир Зеленський дав лідеру Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб прибрати ретранслятори, які допомагають РФ під час дронових атак. У Росії відреагували на попередження, натякнувши, що готові до серйозного кроку у випадку удару по Білорусі.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній прем’єр-міністр України, а нині втікач, Микола Азаров зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров — один із керівників російської зовнішньої політики. За його словами, якщо Лавров заявив (натякнув на загрозу ядерного удару, — ред.), то є підстава вважати, що це рішення російського керівництва.

“Попередження, що якщо сунетесь туди, то отримаєте вже за повною програмою. Ніхто там не дивитиметься – хто там хтось подумає чи не подумає. Я думаю, на превеликий жаль, Зеленського це не зупинить. Тому що для нього доля України, українського народу — це розмінна монета”, — переконаний Азаров.

За його словами, є надія, що поляки подумають — як їм буде, якщо буде застосована ядерна зброя на території поряд із Польщею. Або, зазначив він, подумають інші країни Європейського союзу.

“Будемо сподіватися, що це спрацює, і Зеленський не сунеться”, — підсумував колишній прем’єр-утікач.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога Володимира Фесенка, такі попередження не варто оголошувати публічно. Силу, зазначив він, потрібно проявляти до тієї країни, яка напала.

Політолог зауважив, що у випадку з Білоруссю не треба грати в Путіна та Трампа. Попереджати — так, вимагати — так, але без публічних ультиматумів, обмежених термінами.



